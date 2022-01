Permanentes operativos de recolección de residuos voluminosos y eliminación de microbasurales

Compartir

Dando continuidad a los intensos operativos de higiene integral, cuadrillas de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino, junto a cooperativistas, intensificaron durante el fin de semana las tareas de recolección de residuos no convencionales, eliminación de microbasurales y recuperación de espacios verdes en distintos sectores del ejido urbano.

En ese sentido, grandes volúmenes de residuos no convencionales, como ramas, escombros y chatarras, fueron retirados de los siguientes barrios: San Martín, Don Bosco, Independencia, San Miguel, San Pedro, San Francisco, Illia 1 y 2, Fonavi, 2 de Abril, La Nueva Formosa, San Juan Bautista, Obrero, Mariano Moreno, Lote 4, Villa Lourdes, Liborsi y Parque Urbano.

Los operativos tuvieron lugar también en los barrios: Simón Bolívar, Eva Perón, El Porvenir, El Palomar, Luján, Juan D. Perón, 8 de Octubre, Antenor Gauna y 20 de Julio, en la Jurisdicción Cinco; extendiéndose a las avenidas Italia, 28 de Junio, González Lelong, Pantaleón Gómez, Soldado Formoseño y Ribereña.

Haciendo referencia al plan de tareas desarrollado, el responsable del área comunal, Julio Vargas, señaló: “Contando con la colaboración de todas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos, continuamos trabajando intensamente, en los cuatro turnos diarios establecidos, para mantener la ciudad limpia, ordenada y saludable, solicitando a los vecinos y vecinas no arrojar residuos en lugares no permitidos ni sacar la basura fuera de los horarios correspondientes. También pedimos sanitizar las bolsas de residuos con alcohol o lavandina para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras comunales y cooperativistas”.

