Pichot: «Hay que ver que es lo que quieren hacer en la UAR»

Agustín Pichot, representante de la Unión Argentina de Rugby ante World Rugby y la SANZAAR, brindó una entrevista exclusiva a Scrum. En la misma, se expresó sobre el futuro del seleccionado argentino de cara al siguiente ciclo mundialista.

El ex capitán de Los Pumas, habló sobre la continuidad de Michael Cheika al mando del seleccionado: «Lo más respetuoso es que haya una devolución de lo que ha sido este ciclo y, después me imagino que, habiendo sido tan positivo, ver que es lo que quieren hacer en la Unión, o lo que toman del día a día para después llevarlo a la mesa chica, es: ¿Qué quieren hacer?¿Qué quiere hacer Michael (Cheika)?¿Qué quiere hacer Felipe (Contepomi) y su staff?, eso el primer punto. Después, ¿Qué quieren hacer los jugadores con el staff?».

Además, indicó como es el proceso tras finalizar una Copa del Mundo: «Creo que los del plantel tienen que opinar sobre lo que viene, por lo menos esos son los procesos que hace la UAR desde que estoy. Preguntarle a los jugadores en una mesa chica, ver las opciones y tomar la mejor decisión. En su momento, cuando se va Mario (Ledesma), las opciones eran Cheika, Quesada, Contepomi, Hugo Mola, Mauro Reggiardo. Todos ellos fueron evaluados, esto no lo sabe nadie y lo estoy contando porque es el proceso de como lo hace la Unión Argentina de Rugby, de la que soy parte. Puedo dar fe de que es así. Hoy vuelve a pasar, empieza un nuevo proceso y tienen que dar o entregar la devolución a la Unión Argentina de Rugby, como corresponde, y ellos decir ‘queremos seguir’. Nos gustaría una expresión de deseo, y después consultar al capitán del equipo y a la generación que sigue. O mismo a Agustín Creevy y Nicolás Sánchez, para que nos cuenten como lo vivieron, que pensaron y también sumar a la gente más joven, Santi y Mateo (Carreras), para ver que piensan».

Por último, Pichot cerró dándole lugar a los jugadores más jóvenes del plantel: «Los que toman la decisión, tendrán que tomar una decisión para los próximos cuatro años del rugby argentino y eso me parece que es lo más sano y lo mejor».