Piqué reveló que le ofreció a Sergio Agüero la 10 que Messi dejó vacante en el Barcelona

Gerard Piqué fue noticia por la transmisión que realizó a través de las redes sociales para analizar el presente del equipo que transita las primeras horas del post Lionel Messi. Luego se sumó el streamer Ibai Llanos y juntos se refirieron al cimbronazo que significó para el Barcelona la salida del máximo ídolo de la institución.

Fue en ese entonces cuando el propio Ibai consultó sobre quién será el heredero del flamante dorsal número 10 que dejó vacante La Pulga. Y el capitán culé reveló que se lo ofreció a Sergio Agüero, aunque la respuesta que recibió fue negativa. “Se lo dije al Kun que se la pusiera, pero no la ve clara”, sostuvo Piqué.

Vale recordar que Sergio Agüero brilló en el Manchester City con ese número en su espalda y prácticamente no le pesaría volver a usar el número diez. Sin embargo, a juzgar por las propias palabras del histórico defensor español el Kun lo dejó pasar como gesto hacia su compañero en la selección argentina y amigo personal.

“Es el comienzo de una nueva era sin Messi y estoy seguro de que tendremos muchas alegrías”, comentó el zaguero, ídolo y referente del cuadro culé, al inicio de su transmisión ante las consultas insistentes de sus seguidores. “El tema Leo… No se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club”, se lamentó Piqué quien explicó que durante esos días de negociaciones no había hablado con Messi. Sin embargo, creía que el rosarino iba a continuar en el equipo: “Al final fue un resultado que nadie esperaba.

“Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos. Pero tienes que aceptarlo porque es la realidad e intentar dar un paso adelante todos para poder seguir siendo competitivos”, recalcó el defensor que además le envió “la mejor de las suertes en el PSG” a su ex compañero.

El presente contractual del

Kun Agüero con el Barcelona

Sergio Agüero, uno de los primeros refuerzos de Barcelona, todavía no fue inscripto en La Liga española ya que ese trámite depende de la reducción salarial de otros integrantes del plantel.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, admitió hoy que la situación de Agüero “no está resuelta” ya que todavía negocia una rebaja salarial con los capitanes del plantel conducido por Ronald Koeman.

El Kun, que estuvo presente en el estadio Camp Nou para el debut de Barcelona en La Liga, se recupera de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y recién podría jugar en noviembre pero esto no podrá concretarse si el club no logra inscribirlo antes del 31 de agosto.

El defensor Gerard Piqué, segundo capitán del equipo, ya aceptó la rebaja salarial y la dirigencia pudo anotar a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj pero quedó pendiente la ficha de Agüero.

“Agradezco a Piqué su predisposición por bajarse el sueldo. Espero que los demás capitanes actúen como él para inscribir a Agüero. En breve llegaremos a un acuerdo”, explicó Laporta en conferencia de prensa.

La negociación de Laporta ahora es con Sergio Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba. Sin embargo, el propio Piqué, en la transmisión de Twitch, adelantó que sus compañeros aceptarán la propuesta del club y que “todos los capitanes” están “dispuestos” a ayudar al club.

