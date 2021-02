Polémica por otra lesión con el fichaje estrella del Real Madrid

Compartir

El Real Madrid está transitando un camino complicado en esta atípica temporada atravesada por el coronavirus. A diez puntos del líder, el Atlético, eliminado de la Copa del Rey a manos del Alcoyano de la tercera división del fútbol español y accediendo a octavos de final de la Champions League por la ventana, los de Zinedine Zidane caminan por la cuerda floja con el temor de despedirse rápidamente de todos los títulos en juego.

La situación económica, afectada por la pandemia, y las modificaciones que está realizando en el estadio, no le permitieron fichar refuerzos de calidad en ninguno de los dos últimos períodos de transferencias y, para colmo, la última gran contratación está dándole más problemas que satisfacciones.

Es el caso de Eden Hazard, el futbolista estrella que llegó a cambio de más de 100 millones de euros, procedente del Chelsea, y que se perdió más partidos por lesión que los que estuvo en cancha, según las estadísticas del sitio especializado Transfermarkt.

El delantero belga sumó éste miércoles su décima lesión en menos de dos años como merengue, tal como detalló el medio madrileño Abc. Así lo confirmó el Real Madrid a través de un comunicado que hizo público en sus redes sociales: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Pendiente de evolución”.

El internacional no entrenó el martes con el resto del equipo y las informaciones de los medios hablaban de que sufría fatiga muscular, pero este miércoles se le había vuelto a ver con el grupo, aunque finalmente se hizo daño. Si bien no se detalló el tiempo que estará de baja, este tipo de problemas físicos suele demandar como mínimo dos semanas.

Los números dentro del conjunto blanco son catastróficos. En su primera temporada, cayó lesionado en cinco ocasiones, disputó 22 partidos (entre liga y Champions) y sólo convirtió un gol. En esta campaña 2020/21, alcanzó la misma cantidad de lesiones (5), jugó 13 (la competencia termina en mayo) y marcó tres tantos.

Son 283 días, sumados a los que reciba por la nueva lesión, los que el jugador estuvo de baja. Una lesión en el muslo derecho, un hematoma en el tobillo, fisuras en el pie y en el peroné, entre otras, fueron la causa de sus ausencias.

De este modo, Hazard será baja segura para la visita este sábado al Huesca en La Liga y volverá a ver cortado su intento de tener continuidad para recuperar la versión que dio en el Chelsea inglés y que motivó su fichaje en el verano (europeo) de 2019 por parte del 13 veces campeón de Europa.

El belga no pudo comenzar la temporada 2020-2021 jugando por culpa de varios percances físicos y no tuvo minutos hasta el 27 de octubre en la visita al Borussia Moenchengladbach. Posteriormente, tuvo que volver a parar por dar positivo por coronavirus, y tras superarlo, de nuevo sufrió una lesión muscular que le dejó sin jugar hasta finales de año.

Actualmente, el mediapunta había encadenado siete encuentros seguidos con participación, cuatro de ellos como titular (Osasuna, Athletic en la Supercopa, Alavés y Levante), aunque en todos fue sustituido en el segundo tiempo. Este nuevo percance se produce a 20 días de que el Real Madrid juegue la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta italiano.

