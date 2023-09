Por el escenario inflacionario, Zárate exigió al Gobierno una suba salarial superior al 40%

Ante el escenario inflacionario que vive el país, del cual Formosa no es la excepción, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate se refirió al impacto de la devaluación en los precios, lamentó que el Gobierno provincial no haya anunciado ningún tipo de recomposición salarial y exigió que el aumento supere el 40%.

“La inflación no para, todos los días los precios suben de manera alarmante; el azúcar, la yerba, la leche, fideos, polenta, frutas y verduras han aumentado en forma escalofriante, ni hablar de la carne o los lácteos”, contextualizó el legislador.

En este sentido, y teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesan los estatales formoseños a causa de la devaluación lamentó que “todavía” el gobierno provincial no diga nada de cuánto va a ser el aumento que pretende dar y “esperemos que sea acumulativo”.

“El gobierno debe anunciar inmediatamente un aumento salarial que sobrepase el 40% para septiembre y a fin de año veremos cuál es la diferencia salarial con la inflación”, insistió.

