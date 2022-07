Por la inflación, bajó el consumo de pollo y afecta la venta de comerciantes

Compartir

Con ofertas y promociones para atraer clientes, la venta de productos derivados del pollo comienza a sentir los efectos de la inflación con una fuerte baja en el consumo más allá de la económica que resultan ser ante otros productos vacunos o porcinos. «La inflación ha llegado al bolsillo de la gente, se hace más difícil llegar a fin de mes”, expresó Matías, encargado de una pollería, al Grupo de Medios TVO.

«Siempre tenemos ofertas y promociones, tratamos de tener buenos precios para nuestros clientes, si llevas de a kilos pagas más barato, intentamos todo para que les rinda más a ellos también”, manifestó Matías. Los esfuerzos para atraer clientes no se ven reflejados en las ventas actuales.

Cabe señalar que los precios de los productos derivados del pollo, incluido el huevo, no han sufrido aún grandes aumentos en sus precios, aunque se esperan actualizaciones próximamente. Aún con esta variable a favor, las ventas cayeron drásticamente.

«Estamos a niveles de Semana Santa que es en donde más sube. La gente empieza a llevar por menos cantidad, buscan la manera de hacer rendir su dinero, por ejemplo, lo que es pan todas las semanas tiene subas en la elaboración, y se nota la crisis económica reflejada en el menor consumo”, añadió Matías.

Uno de los cortes que se popularizó nuevamente con la crisis es la carcaza y hay clientes que realizan compras desde los $100. Otra reducción en el consumo se ve reflejado en el muslo, «la gente compra 2 muslos como mucho».

«Es una opción económica pero estamos a la espera de los nuevos precios que seguramente llegarán pronto, en algún momento le va a tocar al pollo», adelantó Matias.

El precio no se modificó marcadamente en al menos 2 semanas.

De esta forma, uno de los productos más económicos con un crecimiento importante durante estos meses, se encuentra alcanzado por los efectos inflacionarios. «Se nota una baja en el consumo, han bajado las ventas. La inflación ha llegado al bolsillo de la gente, se hace más difícil llegar a fin de mes”, finalizó el comerciante.

