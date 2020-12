Por la pandemia, los actos de egresados se hacen al aire libre y con protocolo

Compartir

Linkedin Print

Con protocolos de distanciamiento social, higiene y público limitado o en forma virtual, miles de estudiantes cumplen en las provincias sus actos de egresados que serán inolvidables por el histórico contexto de pandemia de coronavirus en que les tocó finalizar sus estudios.

Funcionarios del área educativa consultados por las corresponsalías de Télam destacaron que se permitió realizar estas ceremonias “como homenaje” al esfuerzo de los estudiantes, docentes y familias que “demostraron desde sus casas que se podía enfrentar esta situación sin detenerse”.

En la provincia de Buenos Aires, según lo dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación los actos para todos los niveles pueden ser presenciales en espacios al aire libre, con la asistencia de un máximo de 100 personas y estrictas medidas sanitarias; mientras la participación familiar es voluntaria.

Para ello, las autoridades indicaron que los actos de colación pueden realizarse en el patio de la escuela, clubes, polideportivos o entidades vecinales que tengan “las dimensiones adecuadas para mantener la distancia social requerida entre los participantes durante el evento” y también en forma virtual o mixta para asegurar la participación de las personas que no puedan asistir.

Además, en todos los casos, se toma la temperatura al ingresar, el uso de barbijo y la higiene de manos serán obligatorias, mientras las banderas de ceremonia se mantendrán en mástiles y el traspaso se hará en forma simbólica. La jefa distrital de Educación en Bahía Blanca, Julieta Conti, dijo a Télam que “se permiten los actos de egreso 2020 siguiendo un protocolo, donde son grupos de no más de cien personas entre alumnos, familiares y personal de la institución”.

“A partir del miércoles 9 de diciembre ya comenzaron los actos y la semana que viene habrá unos 100 que fueron aprobados para todos los niveles y modalidades”, puntualizó.

En Córdoba, se autorizaron actos presenciales de colación de grado entre el 9 y 20 de diciembre con estrictos protocolos que, según fuentes gremiales, se realizaron en algunos colegios privados y muy pocos en los públicos, debido a que las clases del actual ciclo se extenderán hasta abril en muchos casos.

La cartera de Educación y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) acordaron que los actos presenciales de egresados sean en espacios abiertos o semiabiertos, con hasta un máximo de 100 alumnos y un adulto, que incluye sanitización del lugar, uso de barbijo y distanciamiento.

La Dirección General de Escuelas de Mendoza, en tanto, definió un protocolo similar para los actos de colación, que están permitidos para estudiantes del último año de cada nivel y se extendieron hasta el 18 de diciembre.

En San Luis, el Ministerio de Educación local autorizó a los establecimientos educativos de la provincia a realizar los actos de colación bajo protocolos sanitarios, con la posibilidad de que sean presenciales, en espacios abiertos o con distancia de dos metros, de a un curso por vez y cada egresado podrá estar acompañado por dos personas.

En Tucumán, más de 260 escuelas de niveles inicial, primario y secundario realizaron actos de colación de grado presenciales. Según el ministro de Educación provincial, Juan Pablo Lichtmajer, constituyen “un reconocimiento al esfuerzo de los miles de chicos y chicas que demostraron desde sus casas que se podía enfrentar esta situación sin detenerse”.

“Este homenaje es la muestra de que hubo clase y que no se detuvo la educación”, agregó el ministro e incluyó “a los docentes, que estuvieron ahí para darles clases, y a las familias que los acompañaron”.

Compartir

Linkedin Print