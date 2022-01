Por quema de pastizales hubo humo y hollín en toda la Ciudad

Compartir

En los últimos días, dotaciones de Bomberos debieron concurrir a apagar incendios de pastizales en diversos puntos de la ciudad de Formosa, mientras que el sábado esta situación fue más notoria aún ya que durante gran parte del día se percibió humo y hollín en la atmósfera.

Teniendo en cuenta que en los últimos días las altas temperaturas, sumado al fuerte viento, se conjugan a favor de la propagación descontrolada de los incendios de pastizales y campos, dentro y fuera del ejido municipal, sectores periféricos de la ciudad y zonas rurales de nuestra provincia. Estas situaciones, ponen en riesgo bienes materiales, el medio ambiente, la vida de los animales, como así la integridad física de las personas.

Por otra parte, cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas nacionales y/o provinciales, provoca la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores, representando un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

Por ello, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomendó no realizar quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente con daños material u otras situaciones más graves.

Si la vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

En caso de viajar en ruta, se solicita no arrojar colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona, son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.

Al respecto, el subcomisario William Romero, a cargo de la oficina técnica del Cuerpo de Bomberos de la Policía agregó más recomendaciones al señalar que «en el caso de caso de realizar una quema, que la persona la controle, que se quede en el lugar, evitando que el fuego se propague rápidamente».

Recomendó a la ciudadanía realizar una verificación técnica de las instalaciones eléctricas de la vivienda «con algún electricista matriculado porque debido a las altas temperaturas la gente utiliza mucho el aire acondicionado y por ahí el cableado no resiste todos los elementos que tiene el inmueble, entonces se genera el calentamiento que es lo que inicia los incendios domiciliarios».

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911.

Intervenciones en capital

Vale recordar que días atrás el Comisario Inspector Sergio Almirón, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa sostuvo que en capital se registra la mayor cantidad de intervenciones por incendio donde entre la Central de Bomberos y los tres Destacamentos la semana pasada tuvieron «20 salidas diarias, que fueron tanto en cada destacamento como de forma simultánea».

Mientras, en el interior hay siete Destacamentos «donde se tiene de cinco a siete salidas diarias que comprenden incendios de pastizales, basura y de campo».

También insistió en las recomendaciones para la gente «es que eviten realizar la quema de pastizales o de basura porque eso genera un perjuicio en la salud del vecino».

