Compartir

Linkedin Print

Si supuestamente son productores formoseños, no comprendo los altos precios que se manejan en el Mercado Frutihortícola donde todo es carísimo. Hace días compré un mazo de acelga y me salió 50 pesos siendo que tenía 4 hojitas. En la ciudad hay verdulerías que tienen precios muchísimos más bajos. No entiendo lo que ocurre.