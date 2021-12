Primera Nacional: For Ever empieza a palpitar el 2022 que se viene

Compartir

For Ever ya empieza a palpitar lo que se viene. Después de 23 años volvió a la segunda categoría del fútbol argentino y, si bien todavía no hay nada oficial, todo indica que la Primera Nacional comenzará el primer fin de semana de febrero.

En principio el bosquejo que anda dando vueltas indica que la Primera Nacional se jugará con 37 equipos: los 33 que se mantendrán en la categoría (todavía se están jugando las semifinales por el segundo ascenso entre Quilmes-Ferro y Barracas Central-Almirante Brown) más Deportivo Madryn y For Ever (ambos ascendidos del Federal “A”) y Flandria y el ganador de la final Colegiales-Sacachispas (de la “B” Metropolitana). Así, serían dos zonas de 19 y 18 equipos respectivamente.

En el torneo que está por terminar de la Primera Nacional hubo 35 equipos divididos en dos zonas de 18 y 17 equipos.

En la zona “A”, en la cual estaba Tigre que salió campeón, quedaron: Quilmes (con chances de ascenso), Almirante Brown de Isidro Casanova (con chances de ascenso), San Martín de Tucumán, Agropecuario de Carlos Casares, Belgrano de Córdoba, Gimnasia de Mendoza, Alvarado de Mar del Plata, Temperley, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Mitre de Santiago del Estero, Maipú de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Riestra, Chacarita y Nueva Chicago.

Y en la zona “B” estuvieron Barracas Central (con chances de ascenso), Ferro (con chances de ascenso), Independiente Rivadavia de Mendoza, Deportivo Morón, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Brown de Adrogué, Tristán Suarez, Almagro, Defensores de Belgrano de Núñez, Instituto de Córdoba, All Boys, San Martín de San Juan, Villa Dálmine, Atlético Rafaela, Brown de Puerto Madryn, San Telmo y Santamarina de Tandil.

Todo hace indicar que habrá dos ascensos en juego a la Liga Profesional y, al volver los descensos, habrá cuatro clubes que perderán la categoría.

La gran mayoría de los equipos (seguramente For Ever hará lo mismo) comenzará la pretemporada el lunes 3 de enero, teniendo en cuenta que Futbolistas Argentinos Agremiados no permite que antes de esa fecha se pueda entrenar. El DT del “Negro”, Daniel Cravero, ya señaló en “Entretiempo” que la idea es traer 10 ó 12 refuerzos para jerarquizar el equipo, por lo que seguramente en breve se comenzará a mover el mercado de pases en el club chaqueño.

Hay un rumor y no se descarta que se sume un equipo: que sean 38 elencos en la Primera Nacional y, al igual que en la temporada pasada, haya una final entre el derrotado del Reducido del Federal “A” (Gimnasia y Tiro de Salta) y el perdedor del Reducido de la “B” Metro (Colegiales o Sacachispas). Si esto ocurre, el certamen contará con 38 equipos y se dividirá en dos zonas de 19 elencos. Aunque por ahora sólo son trascendidos periodísticos.

