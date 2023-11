Primera Nacional: Héctor Gómez dio detalles de la salida de Pancaldo

El presidente de For Ever señaló cómo se dio por terminado el vínculo con el DT. La idea de la dirigencia es tener nuevo entrenador dentro de 15 ó 20 días. La pretemporada comenzará el 3 de enero.

El presidente de For Ever, Héctor Gómez, habló en “Entretiempo” y contó detalles de la salida de Ricardo Pancaldo como DT y del futuro del elenco chaqueño de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol.

“Decidimos dar por terminado el vínculo después de la reunión que tuvimos el lunes por la noche con Ricardo Pancaldo. Agradecimos enormemente el trabajo que hizo. Tenemos ‘la mejor’ con Ricardo, es un gran tipo, un gran laburador, pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo. Lo económico hoy influye mucho y nosotros tuvimos desde el primer momento una postura y por eso no llegamos a un acuerdo. Es algo normal, puede pasar en cualquier tipo de negociación”, indicó Gómez. Y añadió: “La salida es meramente económica. Nos hubiera gustado que siga, pero lo económico siempre es muy importante y muchas veces si vos hacés un esfuerzo y no podés tener lo que querés, es normal que una o las dos partes decidan no continuar”.

“No sé si estábamos muy alejados en los números. Ellos tenían una postura, nosotros la nuestra y nosotros tenemos un número destinado al cuerpo técnico y de ahí siempre dijimos que no nos íbamos a mover porque es lo que tenemos proyectado para este año. Y él tiene sus pretensiones, que también son normales para un técnico que tuvo un buen sprint final que nos permitió mantener la categoría. El contrato de Ricardo (Pancaldo) estaba estipulado hasta finales del 2024. Una vez que finalizaba este torneo, teníamos una cláusula de renegociación de contrato. Al no darse el acuerdo, se da por finalizado el vínculo, se paga lo trabajado y nada más”, manifestó Gómez.

“Él (por Pancaldo) tenía ganas de seguir, estaba muy triste, es un gran laburador, tiene un buen carisma y es muy querido, Es un DT aconsejable, pero lo económico es lo que prima hoy. Del amor no puede vivir la gente. Cada uno tiene su postura y es entendible. Muchos equipos de la categoría cambiaron de técnico, es normal y no hay que asustarse. Ahora tenemos que tratar de no equivocarnos con el DT que venga y en las contrataciones de jugadores, como nos equivocamos el año pasado”, aseguró Gómez.

Incertidumbre

“Hoy hay una incertidumbre por el problema político y económico que tiene el país, con lo cual muchos quieren en algunos casos renegociaciones en hasta tres meses, nosotros siempre tuvimos la postura de renegociaciones cada seis meses y vamos a seguir con eso, pero es entendible que algunos quieran negociar antes. Cuando la economía de un país está tan mal, todo siempre se torna más difícil y esto nos pasa a nosotros”.

“Ahora tenemos que parar la pelota. Tenemos 15 ó 20 días para cerrar un técnico, quizás antes. La idea es estar tranquilos y no cometer errores. Tenemos una plata destinada a un cuerpo técnico y buscaremos de acuerdo a eso que podemos pagar. El factor económico es preponderante para las contrataciones del cuerpo técnico y de los jugadores que vengan, no va a ser fácil. El armado del equipo para este año va a ser muy complicado en relación a otros años”, indicó.

Inicio del torneo

“Oficialmente no hay nada, pero lo que se están hablando con algunos presidentes es que el torneo comenzaría a mediados de febrero aproximadamente. Así que el DT que venga va a realizar la pretemporada desde el 3 de enero, no vamos a pagar un sueldo en diciembre innecesariamente. Es un gasto innecesario arrancar la pretemporada en diciembre, como hicimos el año pasado. Además de acá a fin de año tenemos que acomodarnos financieramente, el año todavía no está cerrado”, manifestó.

“El plantel va a entrenar hasta el 30 de noviembre y después vamos a licenciar a los jugadores. Ahora quedaron a cargo del plantel Marcelo Carrasco y el profesor Nahuel pintos”, expresó.

DT de la categoría

“Nuestra idea ahora es buscar un DT de la categoría, que conozca el torneo para armar un buen equipo, no cometer el error del año pasado. El armado del equipo para una temporada es esencial. Corregir después cuesta mucho. (Diego) Osella hizo un gran trabajo cuando estuvo, porque corrigió algo que se inició mal, que lo terminó coronando Pancaldo sosteniendo la categoría, pero no nos olvidemos que Osella hizo un trabajo de ordenamiento y de reestructuración física y futbolística de un plantel que estaba mal. Ahora hay que tratar de conseguir un DT de la categoría y armar un buen plantel con los recursos que tenemos”, dijo Gómez.

Jugadores

“Con algunos jugadores estamos hablando y negociando, con otros estamos esperando que se enfríe un poco todo. No vamos a hacer locuras. Tenemos un plantel que peleó el descenso, entonces tenemos que partir de esa base. Los que acepten propuestas nuestras se quedarán, pero vamos a ser muy cautos porque vamos priorizar lo económico y no vamos a hacer locuras”, señaló el presidente.

“Con Dellarossa y Nievas estamos hablando con los representantes, estamos negociando. Y con Barbieri, no lo veo que se quede, ya tuvo una oferta a mitad de año para irse al exterior y la cabeza de él hoy está más en eso, que es normal”, finalizó Héctor Gómez.