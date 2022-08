Piñeiro: ”No son momento de excusas, Jofré tiene que ponerse a gobernar y solucionar los problemas”

Compartir

Para el Concejal Gerardo Piñeiro, ”el mal servicio del transporte de colectivos urbanos es responsabilidad de la mala gestión y falta de control que el Intendente Jofré realizó sobre la empresa que Él trajo a Formosa y no controló correctamente, permitiéndoleque hagan negocio y que no inviertan en sostener un buen servicio de colectivos urbanos para los vecinos de la ciudad”.

“Lo que tiene que hacer el intendente es dar explicación sobre las dádivas que recibió de la empresa a cambio de no realizar debidamente los controles económicos contables, y operativos sobre la empresa Crucero del Sur que por pliego y contrato de concesión debieron que debieron realizar”.

“Sr. Intendente, es hora que terminen con las excusas de los recortes de subsidios de Macri y expliquen porque si están gobernado la municipalidad, la provincia y la nación con Alberto Fernández no lo recuperaron cuando ya pasaron más de dos años y medio”, aseguró Piñeiro.

“Para Jofré es más fácil buscar responsabilidades en otros que ponerse a gobernar la ciudad”.

“Los vecinos lo eligieron para que gobierne y administre la ciudad y no para que sea una figura decorativa, al margen de las decisiones que funcionarios provinciales toman y ejecutan en la ciudad de Formosa violando la autonomía municipal”.

“El IPV se arroga el derecho de ejecutar obras, el Paippa de hacer barrios, y ahora la secretaria de transporte provincial de administrar el colectivo urbano sin la participación del gobierno municipal”.

“Intendente, la oposición aunque usted no lo crea no es la responsable de su mala gestión, son sus propios compañeros los que les están atan las manos y no lo dejan gobernar”, concluyo el Concejal Radical Gerardo Piñeiro.

