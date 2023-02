¿Quién tiene la medida del buen feminismo?

En los últimos tiempos nos acostumbramos a debatir, escuchar, y opinar sobre cuestiones de género. Todos vemos al menos una vez por semana o mas alguna noticia sobre violencia de genero o escuchamos a alguien hablar sobre la lucha de las mujeres para conquistar derechos. Como contrapartida, también usamos muchas veces al feminismo como la nueva vara para medir ética y moral… Y ahí es, donde pienso yo; caemos en una trampa. Señalamos con el índice a la «feminazi», la «pañuelo verde», pero también a la mujer que cría y da la teta, a la feminista que decide trabajar en su hogar… Si nos depilamos, si nos hacemos cirugías, si trabajamos mucho y no cuidamos a nuestros hijos… Y así hasta el infinito. La mujer en el centro de la escena, siendo juzgada. Por hombres y por mujeres, que juzgan a otras mujeres por pensar y ser diferentes. Ser feminista no me habilita a subirme a un pedestal desde donde juzgo a otras mujeres por sus acciones… No me habilita a creerme mejor que mi par. Ser feminista es tener una mirada compasiva, hacia todas; las que luchan y a las que todavía no emprendieron camino. Ser feminista no tiene que ver con ser mujer. Por eso también es necesario invitar a los hombres y hacerlos parte. Feminista podemos y debemos ser todos: Es humanizarse. Empatizar y acompañar. Comprender. También es saber que podemos equivocarnos, que no las sabemos todas. Y cuando eso pase, buscar apoyo para seguir aprendiendo. No existe la feminista buena, perfecta. Tampoco la mala feminista. No existe el feminismo de cotillón. El camino que transitamos hacia el cambio es de construcción y eso lleva tiempo, sumemos todo lo que podamos a ese fin. Animémonos a pensar una nueva forma de ser, construyendo juntas. Hermanándonos y asumiendo que no podemos ni debemos ser perfectas.

La imperfección también nos va a ir mostrando donde falta ayuda, donde todavía es necesario apoyar a las mujeres. En sus trabajos, en sus tareas de cuidado, en la carga mental que tenemos día tras día. Anímate a ser feminista! Nada puede salir mal si luchamos todos por mas derechos.

Ana Costa Ankenbrand Lic. Psicopedagogía

Pensando FormosaJxC