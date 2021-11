Compartir

En el piso de Expres en Radio, la concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz, quien buscará su reelección con el sublema “Evolución” habló de la lucha que se llevó adelante durante la cuarentena donde criticó las medidas del gobierno provincial lo que obligó a la gente a salir a reclamar y lanzó que como legisladora su compromiso era estar con la sociedad porque “soy una convencida que quienes contamos con una representación legislativa tenemos que estar donde la gente necesita”.

Primero, la edil se refirió a las medidas que adoptó el gobierno e indicó que “fundieron a la gente y la motivaron a salir a las calles a reclamar, porque no daban más. El daño que hicieron a futuro es irreversible”.

Expuso que el gobierno no salvó ni las vidas ni la economía y que “Formosa terminó siendo el ejemplo paradigmático ya que en ningún lugar tuvimos estas medidas y encima con malos resultados sanitarios”.

Seguidamente, Ruíz Díaz se refirió a su detención cuando reclamaba afuera de un CAS y dijo que “la gente tuvo miedo de protestar porque las metían presa y ese fue el mensaje que dieron al detener a concejales siendo que tenemos inmunidad de arresto en el ejercicio de la actividad”.

Asimismo, al opinar del rol de la Policía indicó que “nos enfrentaron pobres contra pobres; enfrentaron a policías con los trabajadores. También en muchos casos los uniformados abusaron del poder. Si hubo una orden y hay un responsable político que es el ministro Abel Gonzalez, quien recibe orden del Gobernador. Lo del 5 de marzo es algo sin precedente, jamás pensé que iba a terminar así, la brutal represión fue sin limites”.

Consultada por las opiniones de que todo lo que hizo durante la cuarentena lo hizo pensando en una reelección respondió que no y dejó en claro que “esto empezó hace dos años atrás, a mitad de mandato uno no piensa en qué puede pasar, esas son cosas que uno no las hace por hobby”.

“Quienes me conocen saben que soy una persona que trabaja de cara a la gente, que todos los días atiendo a los vecinos en el Concejo. Soy una convencida que quienes tenemos una representación legislativa tenemos que estar donde necesita la gente”, aseveró la edil.

“Concibo a la política en base al compromiso ciudadano, la política es estar con la gente, a mí me nutre y aprendo de eso”, dijo Ruíz Díaz.

Finalmente al enviar un mensaje a los formoseños sostuvo: “creo que la gente debe votar a Evolución porque somos un equipo conformado por emergente sociales, un espacio inclusivo, y la idea que tenemos es empezar a vivir la política de una manera distinta. Lo que pasó en Formosa marca un antes y después. En cuanto a mí, soy una de las concejales que más proyectos presenté, estuve activa en los debates, soy una concejal de a pie, tengo contacto con la gente y quiero seguir haciendo mi trabajo, tengo mucho por aportar”.

