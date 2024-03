«Quieren llegar a la precarización de los docentes, pero no lo permitiremos y vamos a dar lucha»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio Manuel Pereyra, secretario general del gremio Voz Docente, quien realizó un análisis sobre la situación de los trabajadores de la educación en Formosa, y además aseguró que con las medidas del Gobierno Nacional se quiere precarizar a los docentes, por lo cual adelantó: “no lo permitiremos y vamos a dar lucha”.

Primero, al contextualizar la situación dijo: “después de octubre yo creo que la situación fue muy difícil para todos y no solo los docentes. Con el triunfo del nuevo presidente Javier Milei, Gildo Insfrán sacó de la agenda el tema salarios hasta el año 2024. La inflación superó el 205% el año pasado, nosotros peticionábamos, gritábamos, y pedíamos al Gobernador que lo incorpore a su agenda, lamentablemente eso pasó recién en enero de 2024 donde tuvimos una recomposición del 25%”.

Seguidamente y como ya lo hizo en innumerables ocasiones, el gremialista lamentó que en Formosa no hay paritarias ya que si la hubiera “los sindicatos que defienden a los trabajadores no aceptarían un salario por debajo de la línea de pobreza” y dejó en claro además que en una Paritaria no solo se discute la cuestión salarial sino también lo laboral.

Por otro lado, se refirió a la quita del Incentivo Docente donde indicó que por ahora el Gobierno provincial se hace cargo de ese monto, y reconoció que “si la Provincia no nos paga ese Incentivo son casi 27 mil pesos que no van a ingresar a nuestros bolsillos, además tenemos un ingreso por las horas extendidas que eso le favorece mucho al colega ya que son casi 50 mil pesos, si sumamos los dos montos es una cifra considerable, por lo tanto, el ingreso de ese docente va a mermar mucho”.

“Lamentablemente en cuestiones de derechos salariales de los trabajadores hoy estamos retrocediendo 30 años, por eso es importantísimo mantener la paritaria nacional porque ahí va a surgir el salario mínimo, así habrá un salario homogéneo”, dijo Pereyra y comentó que actualmente en Formosa “el básico del maestro de grado hoy es de $111.865”.

Discurso de Milei

Por otro lado, Pereyra se refirió a los dichos del presidente Javier Milei, días atrás en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. “Hay que entender que la educación es fundamental y es importantísima, escuché que la quiere declarar esencial y no entiendo el para qué, porque ya es algo que el Estado garantiza; no estamos en contra de que lo declaren esencial, pero con sueldos dignos, acorde a la Canasta Básica de Alimentos y la inflación”, asintió.

“No estamos en contra de eso, pero que convoque a un diálogo, que convoque a todos los actores de la educación para analizarlo”, dijo.

Finalmente dejó en claro que con las medidas anunciadas “quieren llegar a la precarización de los docentes, pero nosotros vamos a dar lucha no lo vamos a permitir, no es mercancía la docencia”.