Quisieron apagarle el micrófono a una madre mientras homenajeaba a Joaquín Oviedo en un acto

El repudiable hecho ocurrió en un acto de fin de año en la EPET N°1, en el cual una madre dedicó unas palabras al joven que falleció realizando pasantías este año. «Unos padres le dijeron que le quisieron apagar el micrófono y no funcionó», manifestó Laura Cáceres, mamá de Joaquín Oviedo, al Grupo de Medios TVO.

«Yo no sé si es así, que quisieron apagar el micrófono o bajar el micrófono porque se sorprendieron de la actitud de la mamá, pero si creo que haya sido posible porque cuando hable con la directora tuvo este tipo de actitud», agregó Cáceres.

La madre del joven que murió por una descarga eléctrica mientras realizaba pasantías en la empresa REFSA, no participó del acto realizado en la institución debido al dolor que siente por el fallecimiento de su hijo. Sin embargo, estaba al tanto del homenaje que decidieron realizar los compañeros y algunos padres.

«Tuve la invitación del colegio y no fui porque estar en ese lugar sin la presencia física de mi hijo es chocante para mí. Valoro mucho el homenaje que le hicieron los compañeros, yo sabía que ellos lo iban a hacer y la verdad estoy un poco dolida con la actitud de los directivos del colegio», indicó la madre.

En los videos que circulan por redes sociales, se puede ver como una madre dirigía unas palabras al público presente cuando de repente el volumen comenzó a bajar para evitar que las personas escucharan el mensaje. Entre las menciones, la madre habría pedido el acompañamiento de la comunidad educativa con la causa de Joaquín que se encuentra en la justicia.

«Cuando hable con ella me dijo que no se dio cuenta, se puso muy nerviosa, de hecho, le tembló la voz, y cuando ella bajó unos padres le dijeron que le quisieron apagar el micrófono y no funciono. No quiero decir que fue así porque no estuve presente, pero dijeron eso», reitero Cáceres.

Repudio

Lo ocurrido generó un repudio generalizado no sólo por algunos de los presentes en el acto, sino también por internautas que cuestionaron la actitud de las autoridades, una cuestión muy criticada al momento de ocurrir el hecho por la falta de acompañamiento con los familiares del estudiante.

En este sentido Laura comentó sobre una reunión que tuvo con la directora de la institución. «Ella me dijo que ellos estuvieron acompañándonos y le dije que es mentira, que no diga más eso. Quiero que la gente sepa que no es así porque ellos sí estuvieron el día que falleció Joaquín y fueron también al velorio de manera formal, pero nada más. Ellos no nos contaron qué fue lo que pasó, cuáles fueron las fallas que tuvieron. Ellos nos dijeron que no tuvieron nada que ver con lo que le pasó a Joaquín», expresó.

Además de la desafortunada decisión de querer apagar el micrófono, también trascendió que los directivos modificaron el homenaje que pretendían realizar los compañeros del joven. En lugar de soltar varios globos, les dijeron que solo suelten dos para no «politizar» lo sucedido.

Homenajes

«Ellos querían tirar muchos globos y ella dijo que no, que sean dos globos porque fueron dos los alumnos fallecidos este año; les dijo que no porque sería politizar la situación. Para nosotros sigue siendo doloroso esto y que quede en la nada es aún más doloroso, por eso le pedimos a la gente que nos acompañen porque no estamos haciendo nada político, lo único que pedimos es justicia», finalizó Cáceres.