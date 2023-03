Racing le ganó con lo justo a Sarmiento

La victoria es refrescante por el antecedente inmediato, una caída en Mendoza que no dejó nada, ni siquiera algún sesgo del buen juego que mostró durante el año pasado. Sin embargo, sucede lo contrario en este campeonato. Racing venció a Sarmiento, pero el hincha quedó sediento de fútbol. No le sobró nada ante un rival de menor jerarquía que llegó hasta el Cilindro con un plan poco ambicioso, pero inquietó en el segundo tiempo, cuando se vio necesitado. Los cambios de intérpretes y esquema que introdujo Fernando Gago no terminan de convencer. Habrán sido algo productivos para este domingo, pero poco se observó del gran primer tiempo ante Lanús, la mejor versión celeste y blanca en 2023. Y no amerita la excusa del calor, que pegó para los dos.

La derrota ante Godoy Cruz, pero sobre todo el flojo rendimiento colectivo, invitaba a las variantes, pero el técnico pateó el tablero. Sin Leonardo Sigali, lesionado y con un mes de recuperación por delante, Gago presentó una línea de tres centrales con la inclusión de Tomás Avilés, un chico de 19 años y 182 centímetros de altura que se movió como último hombre, con Jonathan Galván y Gonzalo Piovi a sus costados.

Se armó, entonces, un 3-4-3 en el que Avilés conducía, Aníbal Moreno y Juan Nardoni se repartían el medio y por los laterales, Oscar Opazo y Gabriel Rojas se paraban en un nivel superior, lejos de Gabriel Arias, con el objetivo de profundizar. Adelante, Paolo Guerrero era la referencia y Johan Carbonero y Matías Rojas tenían la misión de lastimar hacia adentro con el perfil cambiado.

Todo muy lindo en la teoría, pero costó generar volumen de juego en la práctica. Fundamentalmente, porque Sarmiento se plantó con cinco defensores, dos mediocampistas de contención y tres delanteros, aunque Lucas Melano y Luciano Gondou se desgastaron tapando la subida de los laterales. El único punta era Lisandro López, el último ídolo que pisó Mozart y Corbatta, ovacionado por todos.

Se agrupó bien el equipo de Junín. Y arrancó mejor con las proyecciones de Gonzalo Bettini y una presión tras pérdida que lo hizo intenso, muy a pesar de la alta temperatura. La pelota, de todos modos, era propiedad de Racing, que es uno de los equipos con mayor posesión en el torneo y al cabo del primer tiempo llegó a un pico del 80%.

Claro que la tenencia no siempre se manifiesta en claridad. Y había imprecisiones. Le costaba triangular a la Academia, pero siempre provocaba esperanza Matías Rojas. Cuando el paraguayo lograba encarar hacia adentro y encontrar apoyo de Guerrero en el pivoteo, Racing preocupaba a los defensores de Sarmiento.

Dos remates de Aníbal Moreno de media distancia, uno que se perdió muy cerca del palo izquierdo y otro que tapó Sebastián Meza, y tres disparos (dos de tiro libre) de Matías Rojas, un par de ellos resueltos por el arquero visitante y uno que rebotó en Melano y no fue gol por centímetros. Esas fueron las situaciones más claras.

Hasta que en el desenlace de la primera mitad, Rojas cortó hacia adentro, eludió a Fernando Martínez y clavó una daga de zurda, inatajable para Meza. Fue un premio por el protagonismo más que por la fluidez del funcionamiento. Y casi marca el segundo Avilés, que remató desde lejos y reventó el travesaño del arco del conjunto verde.

En el complemento, Sarmiento desarmó la línea de cinco. Israel Damonte sacó a Emiliano Méndez, subió a Manuel García al medio e introdujo a Javier Toledo como segunda punta. Se retrasó Lisandro y del 5-2-3 pasó a un 4-3-1-2. Más tarde, liberó a Sergio Quiroga. Tuvo más movilidad su equipo. Y dejó espacios, claro.

Sin embargo, la salida de Matías Rojas dejó a Racing sin su mejor arma y los compañeros del paraguayo no terminaron una bien. Carbonero es velocidad, desenfado, pero tiene que afinar la puntada final. Cuando le ganó el mano a mano a Gonzalo Bettini, no encontró presencia en el área. Ni con Guerrero ni con Maximiliano Romero. Y casi no pateó al arco en esa segunda mitad. Un tiro de Jonathan Gómez que se levantó muy cerca del ángulo y nada más.

