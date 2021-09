Ramírez analizó los resultados de las PASO y valoró que la oposición hizo una “muy buena elección”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez analizó los resultados electorales de las PASO llevadas adelante el domingo último tanto a nivel provincia como así también nacional.

“Creo que nosotros hicimos una muy buena elección sacando alrededor de 30 puntos, Gabriela Neme también hizo buena elección, y quien hizo una mala elección fue el oficialismo que nunca hasta ahora había sacado menos del 50% de los votos, eso quiere decir que la mitad de la sociedad no acompañó al oficialismo, le dijeron basta al autoritarismo, a la violación de derechos humanos, basta al encierro y a los atropellos”, comenzó diciendo.

Indicó además que cree que el oficialismo “tomó nota” rápidamente del “mensaje” en las urnas ya que “hoy no tenemos más mesa del Covid, hoy ya no lo tenemos más al ministro González hablándonos desde un pedestal, dándonos órdenes. Por surte ya no lo vamos a tener más y esperemos que las decisiones que tomen a futuro sean acordes de los intereses de los formoseños, porque hasta el día de hoy todas y cada una de las decisiones que tomaron fueron violando los derechos de los formoseños”.

Por otro lado, al hablar de los resultados a nivel nacional donde Juntos por el Cambio ganó en la mayoría de las provincias aseveró que “tenemos una sociedad argentina que también dijo basta a un gobierno que se cansó de errar”.

En este sentido opinó que, si bien el presidente Alberto Fernández dijo que no hará cambios en su Gabinete, Ramírez cree que “antes de que termine la semana lo hará” y que “nadie le cree absolutamente porque destruyó la figura y la embestidura del presidente de la Nación, se cansó de mentir, de decir una cosa y hacer otra, ya nadie más le cree. La figura del presidente de la Argentina está totalmente devastada gracias a Fernández”.

Lamentó que el mandatario nacional “se encargó de meternos en una cuarentena eterna y no saber cómo sacarnos; también nos mintió respecto a las vacunas, en cuanto a un montón de otras cuestiones, y como si eso fuera poco, ni siquiera él cumplía los decretos que firmaba siendo que nos obligaba a cumplir a nosotros”.

Agregó que “la sociedad argentina y formoseña dijeron basta, y eso se vio reflejado en las urnas”.

“La gente vio en las figuras que tiene Juntos por el Cambio las mejores para este momento de la Argentina. Veo que sociedad ya no cree más, se terminó ese mito de que el peronista es el único que sabe gobernar. Hoy la sociedad necesita otra cosa, no necesita dadivas, necesita trabajo y eso no se genera de la noche a la mañana, se genera con políticas de Estado que incluya a todos los argentinos y a todos los sectores”, cerró diciendo el legislador provincial del PRO.

