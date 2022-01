Ramírez: «Se debe respetar y aceptar al que piensa distinto y no quiere vacunarse»

Compartir

El diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez se refirió al pase sanitario y señaló que «las restricciones a las libertades individuales no son el camino, ya ha quedado demostrado que no han servido en el pasado. El pase sanitario, eso es otra violación a las libertades individuales de este gobierno. Es una práctica que no tiene antecedentes en ningún período democrático».

Además, para el legislador el pase sanitario «va en contra de todos los preceptos de libertades garantizados por nuestra carta magna».

Consultado si él se vacunó respondió que sí y que «tengo el esquema completo de vacunas y personalmente considero que es importante promover la vacunación, pero se debe respetar y aceptar al que piensa distinto y no quiere vacunarse».

«Además este gobierno provincial ya dio muestra suficiente de excesos y autoritarismo a la hora de tomar medidas que restringen la libertad de los ciudadanos, no podemos permitir que vuelvan esas medidas extremas, que tanto daño le hicieron a los formoseños», finalizó diciendo Ramírez.

