Diane Kruger reveló que Quentin Tarantino no la quería en «Bastardos sin gloria»

Diane Kruger ha revelado que Quentin Tarantino inicialmente se negó a darle una audición para la película “Inglourious Basterds”, que dirigió en 2009.

La actriz, de 45 años, contó que el cineasta ganador del Oscar, de 58, no estaba impresionado por sus dotes para la actuación, pero luego cedió.

Aunque la actriz finalmente ganó un premio SAG por su interpretación de Bridget Von Hammersmark, se vio obligada a volar a Alemania para demostrar su talento.

“Él (Tarantino) no quería hacerme una audición porque vio una película anterior en la que yo estaba que no le gustó”, relató la actriz alemana durante su participación en el podcast Reign With Josh Smith. “Así que no me creyó desde el principio. Y, literalmente, la única razón por la que me hizo una audición es porque no le quedaba nadie más”.

“Tuve que pagar mi propio vuelo desde Nueva York para ir a Alemania porque él no me vería en los Estados Unidos”, recordó la estrella de Hollywood sobre lo duro que fue para ella conseguir su personsaje en la película que coprotagonizó con Brad Pitt y Christoph Waltz, convirtiéndose en uno de los mejores “momentos de mierda” de su vida.

El rechazo inicial del cineasta fue el mejor combustible para empoderarla. “Pensé ‘que se joda. Solo voy a demostrarle que puedo hacerlo’ y, afortunadamente, todo salió bien, pero a veces parece injusto y tienes que cambiar la narrativa”, dijo la actriz.

“Creo que para él eso debe haber sido una lección, a veces estoy segura de que también soy culpable de eso, pones a las personas en cajas, sabes que crees que van a ser de una manera y luego no es así en absoluto”, reflexionó Kruger, que se encuentra en plena promoción de su nueva película, “The 355″, donde comparte pantalla con Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyongo. En el thriller protagonizado solo por mujeres, cinco espías internacionales se unen para salvar al mundo de una misteriosa amenaza cibernética.

En otra reciente entrevista con el diario The Telegraph, la actriz, que se convirtió en madre de una niña en 2018 con su prometido Norman Reedus cuando tenía 42 años, se sinceró sobre por qué se “alegra” de no haber tenido un hijo antes de los 30 años.

“Creo que estaría resentida sin duda por todas las cosas a las que tienes que renunciar. He estado en todas las fiestas, he estado en todos los países que quería visitar. Así que estoy al 100% preparada y dispuesta a darle a mi hija esa atención”, explicó.

El actor también es padre de un hijo llamado Mingus Lucien Reedus, de 22 años, que comparte con su ex pareja, Helena Christensen.

Aunque Kruger se alegra de haber esperado para ser madre, también reveló que su hija fue una “sorpresa” y que no estaba segura de que fuera a tener un hijo. “Definitivamente fue una sorpresa. En cierto modo, había renunciado a la idea de que eso ocurriera. Y luego, ya sabes, las cosas suceden”, declaró al medio mientras sonreía.

Durante la entrevista, Kruger también agradeció la participación de su propia madre en la crianza de su hija, ya que señaló que están consiguiendo recuperar el tiempo perdido durante la propia infancia de la actriz.

“Me fui de casa a los 15, así que no pudimos pasar juntos los años de diversión. Pero ahora, gracias a mi hija, parece que estamos recuperando los tiempos perdidos”, expresó.

