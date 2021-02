Reabren escuelas en provincias con capacitaciones y reacondicionamiento

Compartir

Las escuelas de distintas provincias reabrieron sus puertas en estos días para organizar el reencuentro de los equipos directivos, administrativos y personal de maestranza para el acondicionamiento y preparación de los edificios y sus currículos pedagógicos para el inicio de clases presenciales, con protocolos de higiene y seguridad en el segundo año en que les tocará educar con la pandemia de coronavirus.

En ese marco, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, La Pampa y Neuquén iniciaron esta semana las actividades del Ciclo Lectivo 2021 con cuestiones administrativas y el dictado de materias para alumnos de trayectorias débiles que debían incorporar contenidos correspondientes al 2020 para que puedan transitar este nuevo año con el sistema bimodal que combinará clases presenciales y virtuales.

Córdoba fue la primera provincia en abrir sus actividades el miércoles 3, con la presencia del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y la implementación del programa “Acompañar: Puentes de Igualdad” en 131 escuelas, con 8.000 alumnos que habían interrumpido su vínculo con la escuela, mientras el 17 de febrero retomarán tareas los docentes y directivos y el 1 de marzo lo harán los alumnos de todos los niveles de manera progresiva, con modalidad mixta.

Según el Ministerio de Educación cordobés, será obligatorio el uso de barbijo en las salas de jardín de 5 años y no se realizarán formaciones al ingreso ni al egreso. Las clases virtuales serán rotativas y por grupos de burbujas identificados por números, quienes no podrán tener contacto con otras burbujas, los kioscos y cantinas estarán cerrados, por lo tanto el alumnado deberá llevar sus meriendas.

Santiago del Estero inició ayer sus actividades con el reintegro de las autoridades a sus escuelas y la organización edilicia y de labores docentes para el inicio de clases presenciales previsto para el 15 de marzo. A partir del 17 de febrero comenzarán a concurrir a las aulas los alumnos de 7° grado y 5° y 6 año del secundario que no lograron cumplir sus objetivos.

El Ministerio de Educación local comenzó a distribuir ayer insumos de limpieza e higiene, lo que se suma al aporte del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) para la compra de elementos que garantizan la higiene de escuelas y personas.

Directivos consultados por Télam destacaron que se acondicionan las aulas, con un solo alumno por banco, con distanciamiento de 1,50 metros, toma de temperatura al ingreso.

En Mendoza, los docentes de escuelas primarias y secundarias comenzaron el lunes 8 sus actividades de manera presencial y 20.000 alumnos con trayectorias débiles, de un total de 380.000, que se van a ir acercando de a poco a cada escuela.

Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, dijo a Télam que primero “se hará un relevamiento de aulas y se verá qué cantidad de bancos y alumnos entran por espacio”.

El director General de Escuelas, José Thomas, dijo que el viernes 12 de febrero con la Nación y las demás provincias “vamos a definir los protocolos que emanen del Consejo Federal de Educación, para terminar de delinear nuestro camino” y que “1.592 establecimientos educativos recibirán el Fondo de Inicio Escolar $ 47.557.000, que duplica las cifras de 2020, cuyo 50% en cada escuela será destinado a alcohol, jabón, toallas y/o papeles descartables y lavandina”, entre otros elementos.

En La Pampa, donde las clases comenzarán el 8 de marzo con sistema bimodal, ayer empezó a ponerse en marcha el cronograma escolar donde unos 13.500 estudiantes reiniciaron las actividades para retomar el vínculo pedagógico.

El gobierno pampeano acordó un protocolo con los gremios pero hay sectores dentro de los docentes que sostienen que para volver a las escuelas, debe cumplirse el compromiso del gobernador de vacunar a todo el personal antes del inicio de clases.

En Neuquén, voceros del Ministerio de Educación dijeron a Télam que ayer “se presentaron los docentes en forma virtual por el Calendario Escolar Situado” y dijeron que mediante una resolución del Consejo Provincial de Educación se aprobó “el retorno a las clases presenciales, no presenciales y alternadas, cumpliendo con medidas sanitarias y de seguridad acordadas por las distintas áreas intervinientes”.

