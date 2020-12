Real Madrid cayó ante Shakhtar en Ucrania y peligra su clasificación

Compartir

El Real Madrid no pudo en Ucrania y cayó por 2-0 ante el Shakhtar Donetsk en condición de visitante por la quinta fecha del Grupo B de la Champions League. Con este resultado, el conjunto de Zinedine Zidane quedó complicado de cara al objetivo de clasificarse a octavos de final del certamen.

En la previa, el Merengue llegaba al Estadio Olímpico de Kiev con una sola obligación: ganar y así asegurar su boleto a la siguiente fase del certamen continental. Sin embargo, el elenco español no tuvo un buen rendimiento y sufrió el oportunismo de su rival.

En un cotejo sin muchas emociones durante el primer tiempo, el Madrid fue quien dominó la posesión del balón y se apoderó de la mitad de la cancha. Pero fue el dueño de casa el que supo aguantar bien las embestidas de su adversario y mostrarse implacable a la hora de defender. Fue así que ambas equipos se fueron al descanso sin sacarse diferencias.

Hasta que en el complemento, fue el equipo ucraniano el que aprovechó las pocas chances que generó y rompió el cero en el marcador. A los 57 minutos, tras un rápida contraataque, Mateus se la pasó a Marlos dentro del área y este habilitó a Dentinho que la mandó al fondo de la red. Así, el Shakhtar se adelantaba 1-0 en el resultado.

Con todo el Madrid volcado en ataque con la intención de conseguir el empate, los locales iban a estirar la ventaja a los 82 minutos, cuando, con una nueva corrida, el ingresado Manor Soloman venció la resistencia de Thibaut Courtois y liquidó el pleito para los de naranja.

No hubo tiempo para más en la capital de Ucrania y el Shakhtar consiguió nuevamente un resultado favorable ante la Casa Blanca, luego de haberle ganado 3-2 en España, en la primera jornada de la zona.

De esta manera, el Merengue está al borde de la eliminación ya que, con 7 puntos, se ubica tercero en el grupo debido a que el Shakhtar (7) lo supera por diferencia de goles. En la cima quedó el Monchengladbach con 8 unidades, mientras que de atrás acecha el Inter de Milán con 2 (ambos con un partido pendiente entre si).

La próxima fecha, los de Zizou recibirán a los teutones en Madrid con la necesidad de ganar y confiar que se le den una serie de resultados para así poder avanzar a la próxima fase de la Champions.

