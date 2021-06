Realizaron olla popular para familias aisladas y piden apertura de un comedor porque los vecinos “no tienen para comer”

Compartir

Linkedin Print

Familiares y vecinos del barrio San Juan realizan ayer una olla popular para que las personas que se autoaislaron al presentar síntomas de coronavirus y no tienen para comer accedan a un plato de alimento.

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, quienes procedieron a realizar la cuarentena domiciliaria presentan síntomas de la enfermedad pero como no se pudieron hisopar no figuran en el sistema y no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno.

“Les pido a algún político que esté escuchando que ponga un comedor aquí porque hay muchos chicos que lo necesitan”, solicitó Estela, una de las mujeres que lleva adelante la tarea.

“Hay varias familias que están aisladas, son cartoneros y con lo que les está pasando no pueden salir a rebuscarse. Ellos no tienen otro ingreso aparte de la Asignación Universal por Hijo, pero lógicamente que eso no alcanza y por eso decidimos hacer una olla y alcanzarles la comida”, agregó la misma.

Aseveró además que en la zona hay muchísima “necesidad”, por ende “también vamos a brindar un plato de comida a otros vecinos que tienen muchos hijos”.

“La iniciativa surgió porque somos conscientes de la necesidad que hay, aunque también hay otra realidad y es que por más que así lo deseemos no contamos con recursos para cocinar siempre. Espero que al hacer pública la situación algún funcionario o político se preste a ayudar porque es necesario poner un comedor acá, la gente la está pasando realmente mal”, indicó Estela.

“Si me ayudan con la mercadería estoy dispuesta a cocinar para los vecinos”, cerró diciendo la mujer.

Compartir

Linkedin Print