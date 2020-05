Regreso a las aulas: «Los pronósticos más optimistas hablan de agosto o septiembre»

Compartir

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, expresó hoy su apoyo al ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien adelantó que las clases no volverán en lo inmediato, y remarcó que esa eventual vuelta a las aulas será distinta a las del momento anterior a la pandemia.

«Estamos de acuerdo con Trotta, las clases no pueden volver de la misma manera», indicó Baradel.

En diálogo con Futurock, consideró: «La vuelta a la escuela no va a ser de la misma manera. Hay que tener en cuenta que los chicos se contagian con facilidad y eso se propaga».

En ese sentido, adelantó: «Estamos viendo diferentes alternativas como días alternados, menos horas, estamos evaluando».

«Los pronósticos más optimistas hablan de agosto o septiembre y los más pesimistas que no volvemos a clase este año. No lo podemos predecir. No se puede hacer futurología con este tema», expresó.