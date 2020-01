Remiseros conformes con controles para verificar que posean odómetros

Compartir

Luego de que se terminara la nueva prórroga para que los remiseros de la ciudad coloquen la ticketera en sus móviles, desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad empezaron a avanzar en controles a los coches con el fin de verificar que posean el aparato, esencial para brindar el servicio en la ciudad. Fue así que días pasados realizaron operativos «sorpresa» en distintos sectores de la ciudad donde verificaron además que los mismos no estén «tocados» y emiten el ticket correspondiente por cada viaje que realiza el cliente.

Ante esto quedó expuesta una realidad y es que muchos de los trabajadores del volante aún no cuentan con el odómetro correspondiente debido a su elevado costo que supera los 14 mil pesos. De la misma forma quienes tienen todo en regla se solidarizaron con sus compañeros y aseguraron que la situación del sector es complicada.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con un remisero de la ciudad quien brindó detalles al respecto.

«El reloj me salió 14.500 pesos más la colocación», contó y dijo que «cuando te colocan el aparato ya lo arman con el papel y a un cierto tiempo, a una cantidad de pasajes ya se debe cambiar porque se agotan los papeles, eso dura un mes o un mes y medio, ahí cada uno va y compra los papeles que se colocan, eso está 250 pesos los 30 papelitos, pero viene de más de 50 o de 100 también».

«A todo esto a que sumarle el control de la RTO, uno debe sumar todo, está medio complicado el tema de hacer remis, a mi en el centro hace unos días atrás me pararon y lo único que me pidieron fue el reloj, lo demás no», acotó.

Asimismo aseguró que «los que colocan ya lo calibran de acuerdo a nuestra ordenanza, de ahí ya está listo para usarlo».

De la misma forma dijo que pocos clientes piden el ticket. «En dos viajes que hice me pidieron el ticket, generalmente es la gente que después reclama por el dinero a una empresa, que hacen viajes por trabajo, pero generalmente la gente no pide, solo lo hacen cuando tienen que fundamentar el dinero del gasto».

Sobre los controles dijo que «me parece bien que lo hagan, pero por otro lado lo veo mal porque estamos pasando una economía media difícil, está bueno por la parte de que tiene que haber control para que todos estemos en regla porque hay muchos que no están así, se pagan muchos impuestos y los que andan sin nada no pagan nada, ahí está el tema y nace la bronca, pero igual hay que ponerse en el lugar de los compañeros que no están en condiciones porque con esto es salir todos los días a buscar plata para la familia, se complica por ese lado».

De la misma forma otro trabajador consultado dijo que «si uno puede comprar el odómetro los demás también lo pueden hacer, es lo que yo veo, cada vez es más exigente esto pero sé que se hace por la cantidad de remises que no están en regla. Yo creo que los controles están buenos en el sentido de que nadie va a estafar a la gente y se va a usar más remis porque la gente va a saber que su viaje está controlado, no le veo lo malo, todo lo contrario, son necesarios porque hay muchos que realizan esta actividad de manera ilegal y son una competencia desleal contra los que tratamos de tener todo en regla».

Asimismo dijo que «yo tengo muchos pasajeros mensuales, que abonan por mes por el servicio y si tienen que hacer un viaje extra ahora que tengo el odómetro le entrego el papel, eso presentan en la empresa y le reconocen su dinero, lo bueno sería que controlen a todos y que trabajemos en paz por dentro de la ley, no tendría que haber problema si las cosas son así».

«Nosotros somos varios remiseros que hacemos base sobre la avenida Kirchner y todos tenemos el odómetro, nos cuidamos entre nosotros porque sabemos que hay muchos que brindan el servicio pero desde la ilegalidad, que cobran capaz menos por los viajes pero si a la gente se le pierde algo o pasa algo después no tiene ni una posibilidad de reclamar, creo que si son más exigentes y todos cumplimos va a ser mejor para el cliente y para el remsiero que va a trabajar tranquilo», acotó el trabajador.

«Ya dieron varias oportunidades para comprar el aparato, yo por mi parte lo compré por internet y cuando me llegó lo hice colocar acá y trabajo sin problemas, no tuve ninguna queja y desde noviembre que tengo el aparato, uno tiene que hacer un sacrificio y comprar, sale bastante caro, a mí me costó 13 mil pesos en noviembre pero no me quedó otra, tuve que comprar para poder seguir trabajando», dijo otro remisero.

«Cuando hacen los controles uno le explica que es difícil tener todo de un día para otro pero por eso te dan un tiempo razonable, los inspectores nos comprenden y nosotros a ellos pero hay que tener todo para circular, es así, lo que pasa que acá también todos están mal acostumbrados a andar sin nada y trabajar igual pero así no son las cosas», señaló.

«Yo creo que los controles nos van a convenir a todos, acá en Formosa somos varias empresas y hay algunas donde casi todos los empleados ya tenemos la ticketera y vimos que los pasajes aumentaron, la gente nos manda WhatsApp y nos pide remises porque sabe que todos los muchachos tenemos el aparato y no la vamos a estafar. Eso es lo bueno, que la gente toma confianza, la mayoría hace los viajes por la misma distancia y al ver que siempre es el mismo valor nos sigue llamando por eso me parece bien que hagan controles, es la única manera de empezar a trabajar bien», dijo otro trabajador consultado.

«Hace dos días llevé a un pasajero al centro de salud de El Pucú y cuando estaba volviendo me pararon cerca de la cruz, ahí estaban haciendo los controles», señaló otro remisero. «La verdad me parece bien lo que hacen, es un aparato que tenemos que tener y aunque sea en cuotas hay que comprar. Yo desde septiembre del año pasado que lo tengo y trabajo sin problemas, no toda la gente pide el ticket pero sí les gusta mirar a ver cuánto va marcando el odómetro, muchos tienen la plata justa y no se quieren pasar por el viaje. Está bueno lo que hacen así todos trabajamos en regla, la ley debe ser justa», opinó.