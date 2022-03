Retenciones: rotundo rechazo del campo a posible suba

Compartir

Tras las versiones sobre una supuesta suba de las retenciones al trigo y el maíz, la Mesa de Enlace rechazó cualquier intención de aumento, así como también cualquier otra intervención distorsiva en los mercados y anticipó “que no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”.

En las últimas horas, surgió un fuerte rumor sobre una suba de las retenciones para el trigo y el maíz, cultivos que en las últimas semanas tuvieron una estampida de precios por la invasión de Rusia a Ucrania, sin embargo, voceros del Ministerio de Agricultura negaron “absolutamente” un incremento de los derechos de exportación para esos cereales mientras dure el conflicto armado.

“Como venimos sosteniendo, no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten la inflación ni la pobreza; por el contrario, suman malestar y perjudican a los productores agropecuarios, y traerían consecuencias negativas, porque van en contra de todo lo que se necesita: una mayor producción, más inversión y más trabajo”, dijeron las entidades del campo en un comunicado.

“De hecho, estos rumores no hacen más que acrecentar la ya enorme incertidumbre que tiene el sector agropecuario, lo cual impacta negativamente en nuestra actividad y, en definitiva, en la economía nacional. Reiteramos lo que siempre hemos dicho: rechazamos y combatimos la idea del fideicomiso, por lo que nos oponemos por considerarlo improcedente y contrario a los objetivos que dice perseguir. Y también nos oponemos fervientemente a cualquier intento de aumentar los derechos de exportación; por el contrario, creemos que deben eliminarse”, añadieron.

En este contexto, expresaron el difícil escenario en que se encuentra el país. “No terminamos de comprender el rumbo económico que quiere llevar el Gobierno, ya que las versiones entre los ministros se contradicen permanentemente entre sí”, remarcaron.

En este sentido, pidieron que el presidente Alberto Fernández reflexione y los escuche. “No deben seguir provocando al sector que más aporta al país, valiéndose de amenazas tales como subir las retenciones o cualquier otro tipo de impuestos. El camino es el inverso. Deben darnos certidumbre para trabajar y hacer crecer a la Argentina, y deben estimular a las economías regionales para contener la crítica situación que vivimos los productores, en especial los pequeños y medianos, y todos los afectados por las tremendas inclemencias climáticas que sufrió nuestro país”, remarcaron.

Por último, insistieron que “no hay más margen para manoseos”. Subrayaron: “Los productores de todo el país no lo permitiremos ni dudaremos en defender nuestros derechos, como lo hicimos hace 14 años, exactamente un día como hoy”.

