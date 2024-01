Revelaron cuál es el estado de salud del capitán de Chacarita Luciano Perdomo

Después de una semana sin comunicados oficiales por parte de Chacarita, el médico del club, Martín Romagnoli, ofreció detalles sobre el estado de salud del capitán del equipo, Luciano Perdomo, quien sufrió un grave accidente de tránsito la semana pasada en su camino al entrenamiento en el predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). “Al día de hoy, la evolución es buena. Está en terapia intensiva con sedación, y todos los días se le está reduciendo la misma. Aunque no está completamente consciente, responde con gestos”, explicó el especialista en una entrevista brindada al programa Mundo Ascenso por Radio La Red AM 910.

El colegiado reconoció la gravedad del accidente y destacó que las primeras horas fueron determinantes, especialmente debido al traumatismo craneal que sufrió el futbolista. “Lo crucial es la presión intercraneal, y las horas críticas ya han pasado”, detalló. Además, recordó que las lesiones sufridas por el jugador de 27 años fueron de gravedad, porque se se trató de un traumatismo craneal con fracturas en múltiples huesos de la cara. “Para la familia el cuadro inicial era anguistante. Ahora estamos contentos por la buena evolución que tiene. A diario me comunico con ellos y ahora están más tranquilos por los buenos signos que va dando”, explicó.

Aunque las primeras instancias fueron angustiantes para la familia, el médico del Tricolor afirmó que ahora están enfrentando la situación de manera más positiva. Asimismo, señaló que no es posible establecer plazos ni tiempos, ya que la evolución se evalúa día a día. Romagnoli agradeció también al personal del hospital de San Miguel del Monte por la atención brindada y a los miembros de Agremiados por encargarse del traslado de Perdomo a un centro de mayor complejidad. La incertidumbre sobre su recuperación continúa, mientras el club y la comunidad futbolística siguen atentos a su evolución.

Cabe recordar que el director técnico del Funebrero, Aníbal Biggeri, había manifestado que el accidente “fue un golpe de nocaut para el equipo”. “Es un momento difícil, pero no nos volteó. Estamos de pie esperando su evolución. Por suerte está estable hasta ahora. Es nuestro capitán y lo vamos a esperar”, fueron sus declaraciones en diálogo con TyC Sports.

Respecto de la personalidad del jugador, el estratega lo consideró como “una persona que siempre está feliz y tira para adelante” y que le da “un mensaje a sus compañeros de dar todo dentro de una cancha”. Biggeri también indicó que está en contacto “con el padre y la señora” del jugador para seguir su evolución. “Tengo fe en Dios y sé que se va a poner bien de salud”, subrayó el DT.

Vale señalar que el pasado 5 de enero el mediocampista renovó su vínculo con la institución hasta finales del 2025, después de que el club compre un porcentaje del pase del jugador de 27 años que estaba libre. Puchi Perdomo superó la barrera de los 100 partidos con la casaca del Funebrero en mayo del año pasado.

Formado en las inferiores de Gimnasia de La Plata en el 2016, se fue del Lobo para recalar durante 2019 primero en Aldosivi de Mar del Plata, aunque duró solo seis meses hasta que emigró a Chacarita. Desde junio de ese año en adelante, Perdomo ganó lugar en el Funebrero y se convirtió en uno de los referentes del conjunto que peleó el año pasado el ascenso a la Liga Profesional.