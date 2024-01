Boca Juniors perdió a una de sus máximas promesas: Baridó será jugador de Juventus

Lo que la dirigencia de Boca Juniors temía, finalmente se confirmó. El club perdió a una de sus máximas promesas en manos de un gigante del fútbol en Europa. El juvenil Francisco Baridó, categoría 2008 y de 15 años, se convertirá en nuevo jugador de Juventus, en Italia.

Así lo confirmó el periodista Romeo Agresti, corresponsal de la Vecchia Signora para el medio Goal en tierras italianas. El volante ofensivo, según indicó el cronista, se sumará próximamente a la sub 16 del conjunto italiano. Por su parte, Gianluca Di Marzio, hijo de Gianni, ex futbolista y entrenador, que trabaja en la cadena Sky Italia, el juvenil ya firmó el contrato con la entidad de Turín acompañado de sus padres. Lo mismo que hizo otro futbolista joven oriundo de Brasil.

En ese sentido, la salida de Baridó del Xeneize se produce por una decisión familiar. Por su corta edad, la institución que tiene sus oficinas en Brandsen 805 no pudo hacerle contrato y es por eso que mediante la Patria Potestad, la llegada del joven mediocampista a Juventus no le generará ningún ingreso a las arcas de Boca.

Es importante señalar que la responsabilidad parental, que antes recibía la denominación de “patria potestad”, es el conjunto de deberes y derechos de los progenitores sobre sus hijos e hijas menores de edad que es una ley simple del Código Civil y Comercial. Según la norma, la finalidad es “proteger a las personas menores y garantizar su desarrollo y formación integral”.

Hay que recordar que en 2020, el chico fue viral por un video suyo que circuló en las redes jugando en el Baby Fútbol en el club Cultural Mármol, en el que se puede ver la habilidad de su pierna hábil, la zurda. En esas imágenes se puede ver como Francisco convierte un gol luego de eludir a todos los rivales. En la secuencia, se puede ver que arrancó en su campo y, a pura gambeta, llegó al área rival y definió tras dejar al arquero en el camino.

Algunas semanas atrás, cuando creció el rumor sobre su posible salida, se conocieron detalles de las razones que llevaron al cambio de vida de la familia Baridó. “Los padres son profesores de Educación Física y tendrían una oferta laboral en Italia”, informaron en TyC Sports sobre la situación del juvenil, que desde que llegó al club también es conocido como el “Pequeño Riquelme”, ya que muchos lo compararon con el histórico ídolo y que hoy es el presidente del club debido a su contextura física que combina con grandes dotes para llevar el balón.

Más allá de mostrar sus dotes en las divisiones inferiores del Xeneize, gracias a eso, Baridó pasó por la puerta grande del predio Lionel Andrés Messi que tiene la AFA en Ezeiza. Ya fue citado por Diego Placente y Pablo César Aimar para vestir la camiseta de la Selección Sub 15 y, tras emigrar al Viejo Continente, habrá que ver cómo será la relación entre su nuevo club con el combinado nacional de cara a futuras convocatorias para las selecciones juveniles de Argentina.