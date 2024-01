Aston Villa cayó 3 a 1 y cedió terreno en la pelea por la Premier League

Aston Villa perdió 3-1 contra Newcastle en condición de local y perdió una chance invaluable para acortar distancias con Liverpool en la punta de la Premier League. El dueño de casa padeció en la última línea durante el primer parcial, lo pagó carísimo a pesar de las salvadas de Emiliano Martínez, y la mejoría mostrada en el segundo tiempo no le alcanzó para aspirar a una remontada épica.

Los dirigidos por Unai Emery plantearon un partido de ida y vuelta ante un rival con mucha capacidad de daño en las transiciones, algo que hizo trabajar a Dibu más de la cuenta. El oriundo de Mar del Plata estuvo obligado a intervenir a los 19 minutos para salvar a su equipo de la caída de su valla. La demora en la finalización de Anthony Gordon facilitó su salida para achicar el rango de disparo del atacante, quien buscó un remate bajo, pero la trayectoria rebotó en la pierna derecha extendida del arquero.

La intromisión en ese intento provocó una explosión en Villa Park con aplausos y vitoreos de los hinchas a su máxima figura en medio de una jugada que siguió y terminó de mala manera Alexander Isak. Antes de reponer desde el fondo, Martínez le dedicó un gesto a la tribuna en lo que pareció ser un pedido de mayor aliento de cara al tramo final de la parte inicial. Una decena de minutos después le ahogó el grito a Jacob Murphy, quien había intentado sorprenderlo con una definición cruzada. A pesar del rebote dado hacia el medio, Clément Lenglet complementó el milagroso accionar de su compañero para despejar esa pelota.

Sin embargo, la endeblez defensiva del cuadro de Birmingham hizo imposible la conservación del cero porque a los 32′ llegó la apertura del marcador para las Urracas. Tras un centro de Kieran Trippier, Fabian Schär anticipó a Ezri Konsa y Douglas Luiz con un toque de derecha: encajó la redonda pegada contra el palo izquierdo y dejó sin posibilidades al campeón del mundo con la selección argentina (1-0).

Tres minutos después, Emiliano Martínez quedaría retratado en el segundo tanto por un error causado por la mala fortuna. Un intento a media distancia rebotó en Lenglet, el desvío lo sorprendió a Dibu, quien quedó desorientado y ensayó un pequeño vuelo, aunque no pudo desviar un balón estrellado en el travesaño. Absolutamente desarmado, no pudo hacer nada ante Schär, que marcó su doblete en cuestión de segundos.

Ya en el complemento, Alex Moreno estampó el 3-0 en su propia valla y parecía trámite liquidado hasta la aparición de Ollie Watkins. El delantero marcó el descuento a los 70′ y, dos minutos después, volvió a celebrar, pero la acción del 3-2 fue invalidada por un evidente fuera de juego. El paso de los minutos no pudo salvar del 1-3 a los Villanos, pero hubo tiempo para una enorme tapada del Dibu Martínez a los 88′ en un mano a mano contra Sean Longstaff.

Vale destacar que el guardameta de 31 años había llegado a este encuentro después de ser la gran figura en el duelo igualado sin goles contra Chelsea por la FA Cup. Su deslumbrante actuación ante el equipo de Enzo Fernández y Mauricio Pochettino provocó que ambos clubes deban jugar un Replay a modo de desempate el miércoles 7 de febrero desde las 17 (hora argentina) para dirimir uno de los boletos a los octavos de final de la competición. Antes de eso, el sábado 3 desde las 14:30 tiene que visitar al Sheffield United en la continuidad de la Premier League.

Aston Villa permanece en la cuarta posición del torneo local con 43 puntos, a 5 del puntero Liverpool, que aún debe jugar este miércoles contra Chelsea en Anfield. Por otro lado, Newcastle escaló a la séptima ubicación con 32 unidades.