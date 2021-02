Riacho He-Hé: secuestraron cigarrillos sin aval aduanero con un avalúo de unos 833 mil pesos

Compartir

La Policía secuestró 594 paquetes (gruesas) de cigarrillos de procedencia extranjera sin aval aduanero y un automóvil utilizado para el traslado, en tanto que el conductor fue notificado de su situación legal quedando todo en manos del Juzgado Federal de Formosa.

En el marco de las políticas públicas, la Policía lleva adelante distintas tareas a fin de fortalecer el cumplimiento preventivo de todas las medidas sanitarias establecidas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, sin desatender su tarea específica de seguridad.

En este contexto alrededor de las 6:30 de éste jueves, los efectivos de la Comisaría de la localidad de Riacho He He que llevaban a cabo tareas preventivas sobre la ruta Provincial N° 2 en el acceso Sur a la mencionada ciudad, procedieron a la identificación de un hombre que se desplazaba en una automóvil Volkswagen Suran.

El conductor con domicilio en la ciudad de Formosa se mostró nervioso y ante la sospecha de que estaría trasladando mercadería extranjera se requirió la colaboración de dos transeúntes para que acompañen la intervención policial.

Cumpliendo con todas la medidas sanitarias se solicitó al conductor que exhibiera en interior de su vehículo, observándose que trasladaba una importante cantidad de cigarrillos de origen extranjero, los cuales se encontraban acondicionados y acomodados prolijamente.

En el lugar y con autorización de la Justicia se procedió a la descarga de los paquetes que totalizaron 594, siendo estos de diferentes marcas, no contando el conductor con el aval aduanero.

La mercadería incautada tiene un avalúo de unos 833 mil pesos, iniciándose al respecto una causa judicial, con intervención del Juzgado Federal con asiento en esta ciudad capital por el delito de “Encubrimiento al Contrabando”.

