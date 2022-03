Rodríguez Larreta : «Tenemos que ir reduciendo las retenciones»

Compartir

Linkedin Print

El Jefe de Gobierno porteño visitó ExpoAgro en la localidad bonaerense de San Nicolás. Lo hizo junto al intendente local, Manuel Passaglia, y los diputados nacionales: Diego Santilli, Ricardo Lopez Murphy y Rogelio Frigerio. Los acompañó también el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

En diálogo con los medios, Rodríguez Larreta afirmó: “ExpoAgro muestra el país que queremos: produciendo, con tecnología, con mucha exportación y producción. Esta es la Argentina” y agregó que “para potenciarlo necesitamos tener un plan, tener un rumbo, tener una visión que es lo que no tenemos hoy y le reclamamos al gobierno”.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional intente subir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, Rodríguez Larreta indicó que “estamos en contra de cualquier aumento de las retenciones, incluso deberían bajar. Tenemos que tener un sendero de ir reduciendo las retenciones hasta desaparecer, no subiéndolas, es exactamente al revés. Esperemos que el rumor de una suba no sea verdad.”

Rodríguez Larreta indicó que “toda la inversión agrícola es a mediano y largo plazo y para eso requiere estabilidad, que es claramente lo que este Gobierno no da con decisiones erráticas y mensajes contradictorios”. “Le pido al presidente que defina un rumbo para la Argentina, eso necesitamos, un plan a largo plazo. Que le dé previsibilidad a todos los productores aquí reunidos que tienen una pujanza enorme pero no saben qué va a pasar en el país mañana a la mañana. Pero ni siquiera en el Gobierno hay una visión unida.”

ExpoAgro es la exposición agroindustrial a campo abierto más importante de la Argentina. Desde el 2017 se realiza en la localidad bonaerense de San Nicolás.

El jefe de Gobierno porteño aprovechó la visita a la localidad bonaerense para conocer la obra que conecta la ciudad con la isla y la zona conocida como “El Arenal”. La iniciativa que está llevando a cabo el municipio, busca volver a poner a San Nicolás “de cara al río” para que los vecinos y todos los que visiten la ciudad puedan disfrutar de la playa.

Compartir

Linkedin Print