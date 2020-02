Rosario: clausuraron la disco donde vieron por última vez a Orellano

Compartir

El intendente de Rosario informó la clausura del local para que la justicia pueda investigar en el lugar.

Este jueves por la mañana el intendente de Rosario, Pablo Javkin, informó que el boliche Ming House River fue clausurado provisoriamente por 45 días con el fin de «facilitar al Ministerio Público de la Acusación el avance de la investigación», sostuvo el intendente.

«La paz se construye con ley y tenemos que ser claros: hay situaciones que no se pueden tolerar más», señaló el intendente de Rosario sobre la medida que afecta al boliche, que tras la desaparición de Orellano abrió sus puertas normalmente.

Carlos Orellano, de 23 años, salió de su casa a bailar el domingo a la noche y nunca regresó. Según detallaron testigos el jóven fue visto con vida la madrugada del lunes en la zona denominada La Fluvia, que lindera con el muelle número 3 del río Paraná, donde este miércoles fue hallado el cadáver.

Edgardo Orellano aseguró que su hijo fue atacado por patovicas de la disco, mientras que voceros del local bailable desconoce que haya habido algún tipo de conflicto durante la noche en que desapareció el jóven.

El fiscal de homicidios dolosos de turno de Rosario a cargo de la causa, Patricio Saldutti, dijo que aún no se puede saber cual es el estado del cuerpo ya que la autopsia se va a realizar recién la semana que viene, y anticipó que para garantizar la transparencia ambos peritos de parte participaran de la autopsia.

Por último Saldutti detalló que no se encontraron «rastros de sangre en el interior del boliche», pero sí en la parte trasera del local y que se secuestró los teléfonos de los 12 patovicas, el del dueño del local y el de los dos policías adicionales contratados por el lugar.

Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, cuyos abogados acompañan a la familia Orellano, reclamaron una investigación exhaustiva para determinar cómo murió el joven.