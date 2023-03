Ruiz Díaz cuestionó aumento a estatales y pidió que Insfrán imite al gobernador de Corrientes

La ex concejal capitalina y dirigente de Evolución Radical en Formosa, Celeste Ruíz Díaz se refrió al aumento anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, dijo que es “insuficiente” y pidió que “imite” al gobernador de Corrientes Gustavo Valdez que dispuso un aumento al salario básico del sector docente del 102% acumulado para este año, el que se abonará en tres tramos: marzo, julio y octubre.

“El gobernador Insfrán anunció un aumento del 50% para los trabajadores estatales a pagar en dos cuotas. Para cuando reciban la segunda cuota, ya habrá sido superado por el proceso hiperinflacionario, que el año pasado llego a casi 100% y cada mes no baja del 6%”, sostuvo la ex legisladora comunal.

Seguidamente pidió: “Sr. Gobernador: ya que tanto habla del superávit de la provincia ¿qué mejor manera de usarlo que pagarles dignamente a los trabajadores? Hoy entre los tarifazos y los aumentos en todos los productos y bienes, tienen dificultades para poder llevar un plato de comida todos los días a sus hijos”.

“Tome medidas serias, no demagógicas que no sirven para nada. Pague sueldo digno a los trabajadores y haga honor a sus principios peronistas de justicia social”, aseveró.

“Con el superávit que siempre declara tener porque no le paga un sueldo digno los trabajadores del Estado, imite al gobernador de la provincia de Corrientes -de gestión de la Unión Cívica Radical- quien hace poco otorgó un 102% de aumento”, culminó Ruiz Diaz.

