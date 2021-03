Santiago Cafiero intentó justificar a la patota gremial que agredió a manifestantes en Olivos: “Ellos habían llegado antes”

Compartir

El sábado, en una jornada signada por movilizaciones en repudio al escándalo por las vacunaciones VIP, hubo una concentración de manifestantes frente a la Quinta presidencial de Olivos, en Vicente López.

El lugar se volvió escenario de tensión: gremialistas que habían llegado temprano para apoyar a Alberto Fernández atacaron con golpes de puño a quienes protestaban contra el Gobierno.

Los integrantes de distintas organizaciones sociales y agrupaciones sindicales vinculadas con el oficialismo se presentaron espontáneamente y estacionaron un camión delante de las puertas de la residencia presidencial ubicada sobre la avenida Maipú. Entre ellos se observaron personas identificadas con remeras de la CGT y a afiliados al sindicato de fleteros.

Este martes, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero relativizó esos hechos: “Hasta donde yo vi, habían llegado antes ellos (por los gremialistas que respaldan al Gobierno)”.

“Evidentemente hubo un enfrentamiento entre simpatizantes que habían ido a la casa del Presidente a apoyar al Presidente y eso fue lo que sucedió…Y habían colgado banderas. Hasta donde vi, habían llegado antes ellos”, analizó en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental.

Y continuó: “Está mal todo tipo de violencia, sí, claramente, y no la justifico para nada, pero eso hay que ponerlo en contexto. No estuve en el lugar, no sé qué sucedió, vi imágenes y creo ustedes también”.

El funcionario utilizó términos más contundentes a la hora de referirse a una intervención repudiable realizada por un partido opositor con bolsas mortuorias que llevaban nombres de distintos dirigentes del Frente de Todos.

“Lo único que hacen es promover el odio y enojar más a los que están enojados”, evaluó. Y pidió cortar a tiempo con el discurso del odio que -de acuerdo a su análisis- empezó a ser promovido durante las protestas realizadas en 2020 en medio de la cuarentena.

“El año pasado fue muy visible el discurso del odio promovido y donde no se corta a tiempo, lo único que hace es enojar más a los enojados y angustiar más a los angustiados, y ese agite luego radicaliza posiciones; lo que tenemos que hacer es parar esos discursos de odio cuando se inician”, completó.

El colaborador de mayor confianza del Presidente se fastidió además cuando le consultaron por las críticas del fiscal Carlos Rívolo al discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias: “¿Qué querés que opine?”.

Cafiero se encuentra aislado en su domicilio por haber sido contacto estrecho de la ministra Carla Vizzotti, quien contrajo coronavirus la semana pasada.

