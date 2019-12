Se confirmó el fixture de la Copa de la Superliga

Compartir

Linkedin Print

Tras haber confirmado los integrantes de las dos zonas la semana pasada, la Superliga Argentina de Fútbol oficializó el fixture de la Copa de la Superliga. En el mismo se establecieron las once fechas que contemplará cada grupo y las fechas en los fines de semana en las que se disputarán, mientras que el día exacto y los horarios serán informados más adelante.

El ente que regula el fútbol de Primera División y encargado de la organización de este certamen se apoyó en varias medidas, contempladas por un tecnológico software, para separar a los equipos en las dos zonas. Una de ella fue la de dividir a los clásicos rivales como Boca-River, Racing-Independiente, Central-Newells, Colón-Unión y Gimnasia-Estudiantes, entre otros. Sin embargo, a lo largo del torneo habrá los bien llamado clásicos entre los equipos grandes del país. En la zona a, el Rojo se medirá con el Xeneize en la fecha 3 y luego hará lo propio ante el Ciclón en la 7. Además, los de Boedo visitarán al equipo de la Ribera en la quinta. Por el lado de la zona b, el Millonario recibirá a la Academia en la sexta jornada.

La Copa iniciará el 8 de marzo y finalizará el 31 de mayo, día del partido final. La fase de grupos consistirá en enfrentamientos todos contra todos a una sola rueda, en la que los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales. El primero de un grupo se medirá ante el segundo del otro y la final será a un solo partido en cancha neutral.

Fixture completo

de los dos grupos

Zona A

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo)

Central Córdoba – Newell’s

Unión – Arsenal

Godoy Cruz – Boca

Patronato – San Lorenzo

Independiente – Vélez

Gimnasia – Banfield

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo)

Vélez – Unión

Newell’s – Patronato

Boca – Central Córdoba

San Lorenzo – Gimnasia

Arsenal – Godoy Cruz

Banfield – Independiente

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo)

Gimnasia – Newell’s

Central Córdoba – Arsenal

Independiente – Boca

Unión – San Lorenzo

Patronato – Vélez

Godoy Cruz – Banfield

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)

Unión – Newell’s

Boca – Patronato

Banfield – Central Córdoba

Vélez – Gimnasia

San Lorenzo – Godoy Cruz

Arsenal – Independiente

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)

Gimnasia – Unión

Newell’s – Arsenal

Boca – San Lorenzo

Godoy Cruz – Vélez

Central Córdoba – Independiente

Patronato – Banfield

Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril)

Banfield – Newell’s

Central Córdoba – Unión

Independiente – Patronato

Arsenal – Boca

Vélez – San Lorenzo

Gimnasia – Godoy Cruz

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)

Vélez – Arsenal

Godoy Cruz – Central Córdoba

Newell’s – Boca

Patronato – Gimnasia

San Lorenzo – Independiente

Unión – Banfield

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)

Godoy Cruz – Newell’s

Independiente – Unión

Arsenal – Patronato

Banfield – San Lorenzo

Central Córdoba – Gimnasia

Boca – Vélez

Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril)

San Lorenzo – Arsenal

Patronato – Central Córdoba

Gimnasia – Boca

Unión – Godoy Cruz

Newell’s – Independiente

Vélez – Banfield

Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)

Patronato – Unión

Central Córdoba – San Lorenzo

Arsenal- Gimnasia

Newell’s – Vélez

Independiente – Godoy Cruz

Boca – Banfield

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)

San Lorenzo -Newell’s

Banfield – Arsenal

Godoy Cruz – Patronato

Vélez – Central Córdoba

Unión – Boca

Gimnasia – Independiente

Zona B

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo)

Rosario Central – Colón

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Racing

Lanús – Argentinos

Defensa y Justicia – Estudiantes

Huracán – Talleres

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo)

Atlético Tucumán – Huracán

Colón – Defensa y Justicia

Racing – Rosario Central

Estudiantes – Lanús

Argentinos – Aldosivi

Talleres – River

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo)

Atlético Tucumán – Colón

Rosario Central – Defensa y Justicia

Huracán – Racing

River – Argentinos

Aldosivi – Estudiantes

Lanús – Talleres

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)

Racing – Colón

Talleres – Atlético Tucumán

Argentinos – Huracán

Rosario Central – Lanús

Defensa y Justicia – Aldosivi

Estudiantes – River

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)

Huracán – Defensa y Justicia

Racing – Argentinos

Atlético Tucumán – Estudiantes

Aldosivi – Rosario Central

Colón – Talleres

Lanús – River

Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril)

Defensa y Justicia – Atlético Tucumán

Aldosivi – Huracán

River – Racing

Talleres – Argentinos

Rosario Central – Estudiantes

Colón – Lanús

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)

Estudiantes – Colón

Argentinos – Atlético Tucumán

Talleres – Defensa y Justicia

Huracán – Rosario Central

Racing – Lanús

River – Aldosivi

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)

Colón – Huracán

Atlético Tucumán – Racing

Rosario Central- Argentinos

Lanús – Aldosivi

Estudiantes – Talleres

Defensa y Justicia – River

Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril)

Aldosivi – Colón

Lanús – Atlético Tucumán

Argentinos – Defensa y Justicia

Huracán – Estudiantes

River – Rosario Central

Racing – Talleres

Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)

Defensa y Justicia – Racing

Estudiantes – Argentinos

Talleres – Rosario Central

Huracán – Lanús

Atlético Tucumán – Aldosivi

Colón – River

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)

Argentinos – Colón

Rosario Central – Atlético Tucumán

River – Huracán

Lanús – Defensa y Justicia

Racing – Estudiantes

Aldosivi – Talleres

Requisitos pensados en pos

de conseguir equidad deportiva:

1) Se invierten la totalidad de las localías entre los 10 últimos promedios del descenso a la hora de confeccionar el fixture.

2) Se distribuyen de los 10 últimos promedios del descenso, 5 en una zona y 5 en otra.

3) Se invierten todas las localías entre los denominados grandes en una misma zona.

4) Boca-River, Racing-Independiente, Central-Newells, Colón-Unión y Gimnasia-Estudiantes tienen patrones cruzados, o sea cuando uno es local el otro es visitante.

5) No se enfrenta a grandes en fechas consecutivas.

6) No hay partidos entre grandes primera o última fecha.

7) Para balancear viajes se arman 2 clusters, Interior (con 5 equipos en cada zona) y Capital, Gran Buenos Aires y La Plata (con 7 equipos en cada zona).

8) La solución cumple que cada equipo de un cluster juega «parejo» en cuanto a localías contra los del otro cluster. Por ejemplo, uno de BA juega 3L y 2V, o 3V y 2L contra los del Interior.

9) Ningún equipo puede tener más de 2 localías no invertidas, de las 11 que juega.

10) No hay enfrentamientos entre los 10 peores del promedio ultimas 2 fechas.

11) Todos los equipos terminarán la temporada regular jugando 17 partidos de local y 17 partidos en condición de visitante (sin tener en cuenta luego el partido que jueguen por semifinales).

12) Con estos requerimientos obtendremos una solución que tiene 10 no inversiones; es decir, se invierte el 92% de los partidos / localías.