Se desarrolló ayer la segunda jornada del juicio por la muerte de Sofía Puyó

Ayer por la mañana se desarrolló en la ciudad capital la segunda jornada de juicio oral por la muerte de Sofía Puyó, en un accidente de tránsito el 10 de marzo de 2019 cuando viajaba como acompañante en un vehículo con el único imputado, Diego Ramoa.

En ese sentido, Analía Gon, madre de la muchacha, dijo al Grupo de Medios TVO que “en esta jornada estoy un poco más tranquila. No sabemos cuántas jornadas más habrán, todo depende de cómo se alargue porque a veces se extiende, la primera vez hicieron muchas preguntas y se alargó un poquito, todo depende la cantidad de testigos que vayan entrando, nuestro abogado nos dijo que le calcula unas cuatro audiencias aproximadamente”.

“Esperemos que para noviembre esté resuelto el juicio, por el cambio de carátula que es lo más importante para nosotros”, acotó.

Dijo además que no le sorprendió la declaración del único acusado por la muerte de la joven porque “ya sabemos con qué personaje estamos tratando, lo que declaró no me sorprendió, se sentó y mintió, después dijo que no se acordaba de lo más importante, los detalles de la noche se acordaba perfectamente, después dijo varias mentiras y el momento del siniestro dijo no acordarse”.

Alberto Gauna

De la misma forma Alberto Gauna, presidente de “Unidos por el Dolor” que estuvo presente afuera de tribunales para brindar apoyo a los familiares de Sofía, señaló que “estamos con mucha expectativa, esperando justicia”.

Recordó además que el juicio por la muerte de su hijo, Enzo Gauna, “marcó un precedente a nivel nacional, nunca se dio un dolo eventual en un hecho que involucre un accidente de motos, después de tanta lucha, tanta marcha dio sus frutos, estoy conforme con la decisión de los jueces. Esperemos que se haga justicia también en el caso de Sofía, Dios permita que así sea”, dijo.

