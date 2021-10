Preocupan los hechos de destrucción del patrimonio histórico del Paseo Ferroviario

Compartir

Graciela Cuyé, encargada del Museo Ferroviario Municipal, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se mostró preocupada por los reiterados hechos de destrucción de objetos que rodean el lugar y pidió a la comunidad en general el compromiso para preservar los mismos ya que forman parte de nuestro patrimonio histórico e identidad. Vale decir que en algunos casos los objetos destruidos son muy antiguos ya que datan del año 1908.

«Desde hace tiempo venimos recuperando varias máquinas y vemos que cuando las ponemos en valor, en exhibición, no hay ningún tipo de resguardo por parte del público», comenzó diciendo la funcionaria.

Y siguió: «esto es para los formoseños, el Museo hace un esfuerzo enorme para recuperar las partes, ensamblar las piezas que faltan y ponerlas en valor; últimamente vemos que no hay conciencia de que es un patrimonio y cómo lo tenemos que resguardar».

Al hablar de los objetos destruidos dijo que «uno de los ejemplos es el autovía que está impecable, nos costó conseguir todas las piezas, lo pusimos en condiciones y de a poco lo fueron desmembrando, primero rompieron los vidrios y sacaron los asientitos. Pusimos cadenas para que no ingresen allí, pero también se las llevaron».

«Ahora pasó lo mismo con la bicivía, donde estuvimos mucho tiempo juntando las piezas para armarla, y ahora rompieron por tercera vez. Nosotros arreglamos, pero la vuelven a romper», lanzó.

«Arreglamos una parte y destruyen otra, entonces nunca podemos terminar de acomodarnos. La gente tiene que entender que estos objetos deben ser preservados porque son parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad como lo es todo este paseo que se recuperó», consideró.

«Hay que preservar estas cosas porque sin memoria no hay historia», cerró Cuyé.

