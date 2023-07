«Se percibe una mayor cantidad de delitos por la viralización en redes»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó que «se percibe una mayor cantidad de delitos por la tecnología, los medios de comunicación, la viralización en redes sociales, las cámaras de seguridad», aunque reconoció que «el problema de la inseguridad no está resuelto».

«Se percibe mayor cantidad de delitos por la tecnología, los medios de comunicación, la viralización en redes sociales, las cámaras de seguridad. Antes sucedían delitos que no se veían. Estoy todos los días en la calle y lo veo permanentemente», sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el precandidato a senador provincial aclaró que «el problema de la inseguridad no está resuelto» y destacó el «gran esfuerzo» que está haciendo su cartera en el tema.

Y, en un reclamo al Poder Legislativo para que avance en una baja de la edad de imputabilidad, añadió: «En la Provincia de Buenos Aires hoy el principal problema en materia delictiva son los menores de edad, que pareciera que hay un Código que dice que son inimputables y nos resignamos a que sigan haciendo todos los días sus fechorías».

Además, Berni también advirtió que «el problema del narcotráfico es terrible, pero mucho más terrible y mucho más fácil de combatir es el consumo de drogas».

«Hoy estamos en una etapa de la Argentina en que hay que actuar muy rápidamente, mucha eficacia y eficiencia en materia de consumo», agregó el integrante del Gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por otra parte, Berni señaló que «las últimas tres semanas de campaña exigen un esfuerzo extra, que tiene que ver con estar presente, transmitiendo un mensaje alentador, involucrarse como un militante, pero es una tarea que uno hace con mucho gusto».

Al ser consultado sobre su doble rol como ministro de Seguridad y precandidato a senador provincial, el dirigente peronista afirmó que «no se puede ser funcionario si no se es militante, porque ese compromiso se trabaja a la gestión».

Finalmente, el funcionario bonaerense respaldó al precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa: «Haber convocado a Massa al Ministerio de Economía para que se haga cargo de este descalabro fue una de las mejores decisiones del Presidente y él tuvo un gesto de nobleza muy alto en momentos tremendamente difíciles de la economía». «Pudo estabilizar al país, que parecía un avión que caía en picada», concluyó.

