Seguros: recuerdan que mañana iniciará una encuesta para personal docente y no docente

Mañana, lunes 7 de agosto, La Caja Ahorro y Seguro comenzará una encuesta destinada a los empleados docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Germán Espínola, gerente de la sucursal local de la empresa, comentó que “una encuesta en una póliza de seguros significa revitalizar la misma, o sea ver la base de datos de cada uno de los asegurados ya que cada empleado es una persona cuando comienza a trabajar, pero es otra con el transcurso del tiempo».

«Por ejemplo, cuando se toma un seguro, uno está soltero y sin hijos, pero más adelante uno se casa, tiene hijos o tiene una pareja. Por ello, revitalizamos la póliza y ofrecemos productos que uno no tenga. Hay una relación de 30 años entre la UNaF y La Caja, y es por eso la importancia de realizar esta encuesta para que la gente sepa lo fundamental no sólo de los seguros obligatorios, sino también de los optativos”.

Daniel Portillo, ejecutivo de cuentas corporativas en La Caja Ahorro y Seguro, indicó que “la idea de realizar esta encuesta pasa por dar a conocer a todos los empleados de la universidad qué seguros tienen o cuáles pueden llegar a tener, explicar a cada uno cuáles son los alcances, qué costos tienen y qué asegura, con la posibilidad también de asegurar a sus cónyuges”, además de actualizar los datos del personal.

“La universidad tiene contratados los seguros de carácter obligatorio y los de carácter optativo. Estos últimos van con los descuentos en los haberes de cada uno, entonces hay una gama de productos para contratar o actualizar”, agregó.

“La encuesta comenzará el lunes 7 de agosto y vamos a estar 1 o 2 semanas viendo a los empleados. Este trabajo lo diagramamos en conjunto con el área de Seguros de la UNaF”, destacó.

Informó que la sede de la firma se encuentra ubicada en la calle España 125, atendiendo en el horario de 8 a 15:30 hs.

