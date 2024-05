Senado: el oficialismo defiende la Ley Bases e intenta frenar las embestidas del kirchnerismo

Los secretarios de Trabajo Julio Cordero, y de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, exponen en comisiones. La oposición intenta bloquear la iniciativa.

El Senado retoma el debate de la Ley Bases en las comisiones del Senado con las exposiciones secretario de Trabajo, Julio Cordero, y de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Los funcionarios defienden el proyecto impulsado por el Gobierno en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Además el oficialismo busca frenar las embestidas de Unión por la Patria, tras los planteos de nulidad del proyecto, alegando que se trataba de un texto distinto al aprobado en la Cámara Baja. Luego se debatirá el paquete fiscal, con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a su equipo.

En el inicio de su exposición Cordero planteó que el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, “refleja los cimientos para una Argentina pujante, que tiene que recuperar la confianza, que en la calle se empieza a sentir”, y que la iniciativa apunta a “la generación de empleo y la seguridad jurídica, el derecho al trabajo se garantiza en la seguridad que alguien lo quiera contratar, es una normativa de consenso”.

Mientras que Rodríguez Chirillo advirtió: “En los últimos diez años la balanza energética daba una pérdida de US$30 mil millones, en un país con tanta riqueza en hidrocarburos y recursos naturales, ese resultado no es casual, desde hace dos décadas que se trabaja de un modo determinado”, destacó que impulsan una “reasignación de subsidios” con las tarifas energéticas, que dijo que deben “cubrir el costo del servicio”.

El secretario de Energía explicó que “el Estado no podía seguir con el modelo anterior, que pretendía ser un Estado presente, no podía seguir emitiendo moneda, se tuvo que priorizar la autosuficiencia económica-financiera del sistema”. Dijo que “una vez lograda la autosuficiencia de la tarifa” el objetivo siguiente será “normalizar los mercados, que no tenían señales de precios, porque el Estado determinaba todo”, y destacó que uno de los objetivos a los que apuestan es “poder agrandar la torta de las exportaciones de gas y petróleo, a través de ductos”.

Las principales frases de Julio Cordero y Eduardo Rodríguez Chirillo en el debate por la Ley Bases

Rodríguez Chirillo

“La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego, el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

“No podemos tener distintos entes para un mismo tema, la energía, que llega a la agenda del clima, de la temperatura”.

“Se hacen las revisiones tarifarias quinquenales de un año con un sistema de ajustes”.

“En este proyecto se ha modificado en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que se pagaban en pesos fijos y ahora se va a pagar relacionado con una cantidad de barriles. Conforme el precio del barril suba, la regalía sube”.

