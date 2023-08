Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich trasladan sus campañas a Santa Fe

Tres de los principales candidatos a la presidencia desembarcarán con actos y recorridas, casi en simultáneo, en la provincia de Santa Fe. Cuando parecía que las elecciones para elegir gobernador no iban a dejar lugar para la campaña nacional, de golpe hubo cambio de ritmo y habrá propuestas para todos los espacios.

En menos de cuatro días desfilarán en una suerte de raid de cierre de campañas, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y los dos referentes de la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La pelea por el voto del tercer distrito electoral del país no podía quedar al margen del clima de campaña nacional, a pesar de que en Santa Fe las PASO presidenciales quedaron en el medio de dos elecciones provinciales: el 16 de julio se eligieron los candidatos que el 10 de setiembre van a pugnar por los cargos de gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales.

La superposición de carteles con la imagen de candidatos a diputados nacionales y presidente empezaron a tapar en la última semana la multiplicidad de caras que compitieron por un lugar en las candidaturas provinciales.

En esta provincia no solo cambian los nombres de los postulantes de una elección a otra, sino también el sistema electoral con el que se vota: mientras en las internas y las generales de la provincia se usa la boleta única de papel, en las nacionales se vuelve al antiguo formato de la boleta sábana, donde es más habitual la elección por partido y menos probable la selección que requiere de un corte de boleta.

La presencia más esperada será la del candidato del oficialista Unidos por la Patria, Sergio Massa. El también ministro de Economía se las viene arreglando para hacer campaña y pilotear al mismo tiempo la gestión del gobierno, aunque no terminaba de cerrar una visita a la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti.

Su llegada había sido anunciada la semana pasada, pero al día siguiente debió ser postergada por problemas de agenda. Ahora se confirmó que será el martes que viene el día elegido por el precandidato para hacer campaña en Rosario.

Arrancará a las 10 con una recorrida por la empresa de electrodomésticos “Liliana”, ubicada apenas saliendo de Rosario a la vera de la autopista a Santa Fe. En otro lugar, que podría ser el espacio conocido como La Siberia, donde se encuentra la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario, se programaron varios encuentros con empresarios, una mesa sindical, una reunión amplia con presidentes de comuna e intendentes, además de otra con estudiantes y empresas tecnológicas.

Patricia Bullrich ya viene participando en la provincia de actividades y recorridas de campaña. Incluso lo hizo activamente para acompañar recientemente a la candidata a gobernadora de su espacio, Carolina Losada, quien fue derrotada ampliamente por su contrincante interno, Maximiliano Pullaro.

Desde el día que perdió las PASO, Losada apenas reconoció la derrota, felicitó a su competidor y solo participó de algunas reuniones cerradas para agradecer el trabajo de fiscales y militantes. No hizo todavía la tradicional foto con el ganador de la elección.

El martes, el acto de cierre que hará Bullrich en Rosario podría significar su reaparición pública en una actividad política, aunque no se presume que pase más allá de devolver el apoyo recibido. Los organizadores respondieron que no podían confirmar la presencia de la ex candidata, aunque no lo descartan desde el momento que “están todos invitados”, aseguraron. Será un acto que está previsto que comience a las 18 en la parte superior del parque España de Rosario, situado sobre la costa del río Paraná y a la altura del centro de la ciudad. Hablarán la candidata a presidenta y su compañero de fórmula, el diputado mendocino Luis Petri.

La visita podría incluir una recorrida por otros lugares de la provincia. La expectativa es que pueda imponerse internamente en Santa Fe para aportar a la suma nacional de otras provincias. Este tercer distrito tiene suficiente peso electoral, ya que pone en juego casi el diez por ciento de los votos del país.

Al igual que Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta viene realizando visitas regulares a la provincia, incluso desde antes de haber definido su precandidatura presidencial. En las internas provinciales apoyó a quien se impuso claramente en las PASO, el radical Maximiliano Pullaro.

El jefe porteño llegará este sábado para recorrer tres departamentos en Santa Fe: estará en las ciudades de Rafaela, Reconquista y San Cristóbal. Va a estar acompañado por la fórmula para la gobernación ganadora en las PASO, Maximiliano Pullaro y Gisella Scaglia; el candidato a intendente de Santa Fe que también ganó la interna del espacio, el médico Juan Pablo Poletti, y en la última ciudad por el senador provincial y presidente de la UCR Felipe Michlig, quien es oriundo de ese departamento santafesino.

