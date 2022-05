Shell abandona la operación fluvial en la región por la bajante del Río Paraná

Compartir

Linkedin Print

Los problemas de abastecimiento de combustible en la región siguen siendo una constante con cada bajante que presenta el Río Paraná debido a la poca operatividad de sus puertos en la provincia de Chaco, y actualmente la petrolera Shell, decidió abandonar sus operaciones en Puerto Vilelas. «Hoy en día operativamente no nos afecta», aseguró Oscar Gaona, Presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible y Afines de Chaco (CECACH), al Grupo de Medios TVO.

“Esta decisión ya la veníamos analizando, ya sabíamos que era probable que en algún momento ocurriera puesto que la gran bajante histórica del Río Paraná hizo que Puerto Vilelas no opere con barcazas desde hace más de treinta meses. La última barcaza ingresó en agosto del 2019 a los depósitos de Shell en Chaco y a partir de ese momento con la bajante fue imposible que las barcazas se pudieran acercar», manifestó Gaona.

Debido a eso, la medida adoptada por la petrolera no afectaría a la operatividad del actual abastecimiento de combustible en la región ya que el abastecimiento fluvial fue reemplazado por el terrestre.

«A lo largo de estos 30 meses la empresa fue solucionando los problemas de logística y todo lo que es el abastecimiento de las estaciones de servicio, tanto de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y hasta en el NOA, en zonas de Salta y Jujuy, se pudieron abastecer con camiones. Esto es debido a una mayor incorporación de camiones en lo que es la flota de la compañía», detalló el Presidente de la CECACH.

«Hoy en día, operativamente no nos afecta puesto que en todos estos meses se ha logrado reemplazar el abastecimiento por barcazas con lo que es un abastecimiento por camiones. Lo que sí nos preocupa es que, al dejar de funcionar Puerto Vilela, deja de funcionar un depósito que se utilizaba como emergencia cuando algunos de los otros depósitos que tiene Shell en el país, como el de Arroyo Seco cerca de Rosario, en caso de que tuviesen algún problema o accidente que no le permita operar, ya no va a quedar alternativa para abastecer a toda la zona norte del país», agregó Gaona al respecto.

Esta preocupación radica en que, si llegara a ocurrir una situación como ésta, el combustible de la compañía deberá transportarse desde Buenos Aires y sumaría un día más de demora para llegar a nuestra región.

«Lo que nos apena a todos nosotros es que es una planta y es una industria que formaba parte de un pueblo petrolero de Chaco, donde ya había sido cerrada la planta de ESSO, que después fue reemplazada por AXION y ahora viene el cierre también de toda la planta de SHELL; sólo está quedando una planta de YPF», lamentó Gaona.

Compartir

Linkedin Print