Significativo posteo de Carmen Barbieri después de salir de la terapia intensiva

El viernes pasado Federico Bal había anticipado que su mamá, Carmen Barbieri, regresaría a una sala común de la Clínica Zabala, a la que había ingresado el 20 de enero luego de haber dado positivo por coronavirus, después de los feriados de Carnaval.

Las cosas habían empeorado poco después de su internación: una neumonía doble obligó a su traslado a la terapia intensiva y a un coma inducido, para de ese modo recibir asistencia respiratoria mecánica. Luego de una enorme preocupación -enfrentó además una bacteria que afectó sus pulmones-, la situación de la capocómica empezó a mejorar hasta ese pronóstico alentador de su hijo, que en cierto punto, pecó de prudente: Carmen volvió a una habitación simple incluso antes de lo esperado. Y de esta manera las noticias -luego de extensas jornadas de partes médicos alarmantes- continúan por la buena senda tan deseada.

Ya más aliviada, la actriz tomó su celular. Y así como lo hizo al entrar al hospital, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, realizó un posteo en las redes sociales. Aquella vez, casi un mes atrás, les había mostrado a sus seguidores cómo se encontraba. Ahora, en cambio, eligió una frase contundente: “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión”.

Acompañó esas palabras con una imagen cargada de simbolismo: un león se asoma al borde de un abismo, avizorando el horizonte, mientras unos pasos más atrás se ubica su cachorro, quien parece seguir sus huellas. Justo lo compartió Carmen, a quien apodan La Leona.

Carmen habría contraído el virus cuando compartió con Sol Pérez una actividad vinculada a Masterchef Celebrity 2. La ex chica del clima había regresado de Mar del Plata unas horas antes y dio positivo por COVID luego de ese encuentro con unas temporadas atrás la contrató como vedette en una obra de teatro. Barbieri quedó aislada por precaución y cuatro días más tarde se supo que tenía coronavirus. Pérez, en cambio, cursó la enfermedad sin mayores contratiempos y pudo comenzar con las grabaciones del reality de Telefe.

Cuando la capocómica despertó del coma, de inmediato -según el relato de Fede Bal- se mostró interesada en ponerse al tanto de todas las novedades. Y a la vez que le anunciaba su inquietud por el trabajo, hacía visible una indignación que deja en claro su capacidad de trabajo: “¡¿Cómo que arrancaron las grabaciones de Masterchef sin mí?!”, le habría dicho a su hijo, ex participante de la primera edición y a cargo de las transmisiones digitales de la segunda.

Es muy probable que este lunes 22, cuando Santiago del Moro salga al aire con la nueva temporada, Carmen siga el envío desde su casa, habiendo recibido el alta definitiva. Fue la primera figura en firmar su contrato con el canal para el exitoso ciclo. Y es la única de los 17 participantes que -a diferencia de la edición pasada, cuando por ejemplo la subcampeona Analía Franchín y el propio conductor postergaron el debut por haber contraído coronavirus- no será de la partida. ¿Cuándo se sumará? Primero, la salud. Para todo lo demás, siempre hay tiempo.

