Silvina Escudero: «Congelé óvulos, hace varios años tengo el deseo de ser madre»

Compartir

Linkedin Print

En el último tiempo la vida los ha distanciado un poco. No es que haya pasado algo, sino que simplemente siguieron caminos diferentes. Pero a raíz de la amistad que los ha unido durante tantos años, la publicación que hizo Fede Bal en la que contó que tiene cáncer de intestino fue un impacto fuerte para Silvina Escudero.

Por ese motivo, la entrevista que brindó la bailarina al ciclo radial Agarrate Catalina, por La Once Diez, giró en su comienzo alrededor del difícil momento que está atravesando Fede Bal. “No fuimos pareja, nos dimos un beso una noche. La realidad es esa. Quedamos amigos desde siempre. Conozco a todas sus novias desde la primera. En la actualidad no somos amigos cercanos, somos personas que nos queremos y nos tenemos un gran amigo. Pero yo le hablé después de enterarme de la noticia”, contó la bailarina.

“Le escribí por WhatsApp porque no quise invadir. Me parece que hay situaciones que requieren de un espacio personal que hay que respetar, y me parecía muy invasivo llamarlo por teléfono porque no sé cómo está ni el momento de vulnerabilidad que pueda llegar a tener. Le mandé un mensaje diciéndole que lo abrazaba y que lo quería. Me contestó muy lindo, básicamente me dijo lo que contó él en el video”, relató Silvina.

La charla siguió su curso vinculado a la salud y los chequeos generales que todos deben realizarse periódicamente. La ex participante del Bailando aseguró que ella cumple a rajatabla y que cada año se realiza varios estudios. Y la conductora del ciclo, Catalina Dlugi, se refirió al testimonio de Carmen Barbieri, quien contó que su hijo está haciendo un tratamiento para congelar esperma por si llega a tener algún problema de fertilidad en el futuro a raíz del procedimiento que tiene que hacer por el cáncer de intestino.

En ese sentido, Silvina contó que hace un tiempo congeló óvulos: “No soy de hablar de estas cosas porque siempre digo ‘háblenlo’ con su médico, porque uno puede hablar de la experiencia pero no tiene los diez años de medicina encima para poder aconsejar y dar su opinión. Yo hablo de mi experiencia y está bueno poder contarla porque ayuda a una población: yo trabajo en la tele, en la radio, en donde sea y todos somos iguales y nos pasan las mismas cosas. Cuando hice este tratamiento para congelar óvulos me enteré por mi ginecólogo que los padres de muchas mujeres que han padecido cáncer o algo ginecológico congelan óvulos porque, en caso de que le suceda a esa persona, tiene un reservorio ovárico sin rayos previos”.

Y dio detalles sobre el tratamiento: “La obra social no te lo cubre, salvo que estés padeciendo una enfermedad que requiera que tengas que sacarte óvulos para después ser madre, o que tengas algo que pueda afectar tus óvulos. Pero en mi caso, que era una decisión de no ser madre en este momento pero sí en dos o diez años, no, lo tenés que afrontar vos”.

Más detalladamente, sobre sus intenciones de tener hijos, indicó: “Obviamente si busco hoy o en tres, cuatro años, voy a buscar de manera natural. El reservorio ovárico lo tengo por si a los 45 quiero ser madre. Pero, sí, el deseo de ser madre creo que lo tengo hace varios años. Lo que pasa es que como persona exigente que soy, que para algunas cosas es bueno y para otras no, me generan mucha inseguridad determinadas cosas. Quiero estar con alguien que sea para toda la vida, necesito tener la parte económica asegurada… La verdad es que es muy difícil que todos los patitos estén encasillados para que todo sea óptimo y perfecto. Pero ya llegará”.