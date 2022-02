Compartir

Es comprensible que muchos jóvenes decidan partir de Formosa en búsqueda de mejores rumbos si acá no hay nada. Tengo hijos y conocidos que buscan trabajo desde hace meses pero no consiguen ni de broma. La única opción es dejar a los seres queridos y partir en busca de un futuro mejor donde querer comprar una casa no sea un sueño lejano.

