«Situación caótica»: Autoconvocados marchará este miércoles a Casa de Gobierno

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la movilización que llevarán adelante mañana, miércoles. Patiño contó que esta movilización será la segunda en lo que va del año y lo “haremos para solicitar un aumento en los salarios porque lo que está pasando con el docente formoseño es caótico”.

“Llevaremos adelante la segunda marcha del año, hemos llevado adelante una en el mes de enero pidiendo también un aumento salarial coincidiendo también con el 24 de enero”, comenzó diciendo la gremialista. Y añadió “Estaremos ahí todos los docentes, creemos que los colegas no tendrán ninguna excusa esta vez para movilizarse”.

“Hay que decir que los docentes estamos muy preocupados porque los sueldos no alcanzan”.

Y continuó para graficar, mencionó que «la canasta básica de diciembre costaba $495.798,32 y que si en febrero vamos a cobrar $ 280.000. «estamos en el horno».

Un aumento del 25% en los sueldos no tiene relación con los aumentos que desde diciembre se vienen acumulando, sumados a los incrementos previstos por el gobierno de Milei anunciados ni bien asumieron y previstos -incluso- hasta marzo. Patiño mencionó que nunca dejaron de incrementarse los servicios (transporte, telefonía, internet, etc.), alimentos y combustible. Por eso es necesario que esto se lo podamos decir al gobernador, en una audiencia o como estamos acostumbrados frente a la Casa de Gobierno, convocando a todos los sectores, ya sea asalariados, jubilados, comerciantes, desocupados, etc., porque «todo se mueve en función del salario de la administración pública».

Por último explicó que a las 9 horas se concentrarán en la plaza San Martín y de allí marcharán hacia Casa de Gobierno “a pedir un aumento que nos ayude en serio a respirar un poco, porque no estamos pidiendo para enriquecernos ni para irnos de vacaciones a Camboriú, sino para pagar nuestras deudas y para poder vivir».