Soledad Silveyra y Osvaldo Laport volverán a trabajar juntos después de 19 años

Hace casi dos décadas, Soledad Silveyra y Osvaldo Laport dejaron una huella en el mundo de las telenovelas con su participación en Amor en custodia. Esta ficción consolidó su posición como una de las parejas más queridas en el ambiente luego del éxito que habían tenido con Campeones.

Hoy, después de todo el tiempo transcurrido, algunas de sus líneas y momentos han tomado vida propia como memes en las redes sociales. Sin embargo, la verdadera noticia es que ambos actores se reencontrarán, aunque esta vez no en la televisión sino en las tablas para revivir un clásico.

“¿Qué me dicen de esta sorpresa?”, compartió Silveyra en sus redes sociales, sellando el anuncio de este reencuentro con una foto que entusiasmó a sus seguidores. Fue este 17 de octubre cuando tuvieron su primer encuentro con la directora teatral Corina Fiorillo y Leo Cifelli.

El dúo actoral asumirá los roles principales en La fuerza del cariño, una historia que Jack Nicholson y Shirley MacLaine llevaron a la gran pantalla en 1983. Ahora, la obra ha sido adaptada para su presentación en las tablas y está previsto que el estreno sea en enero en Buenos Aires. Aunque aún no se ha determinado el teatro exacto, será en uno de los establecimientos de Carlos Rottemberg.

Por otra parte, Osvaldo Laport había sido noticia recientemente cuando fue entrevistado en el ciclo Intrusos. Durante la charla, los panelistas le consultaron sobre las escenas de sexo y por lo que sucedería en caso de tener una reacción corporal involuntaria. Con su respuesta, el actor hizo estallar a todos los presentes en el estudio de América.

Si bien a lo largo de su carrera ha construido personajes que trascendieron, uno de los más recordados sin duda fue el vínculo en ficción que crearon con Soledad en Amor en custodia. Allí los actores tuvieron varias escenas de pasión, incluso los fanáticos de la ficción recuerdan una escena en particular en la que tenían relaciones montados en un caballo.

A raíz de estas situaciones donde los actores solo estaban trabajando, Laport aclaró que nunca tuvo un romance con Solita. “Siempre hubo mucha confianza, respeto y acompañamiento”, sostuvo sobre las veces que tuvieron que recrear una historia de amor y pasión.

“¿Cuántas veces me casé e hice el amor en ficción? Mil. Te puedo enumerar tantas cosas”, reconoció Osvaldo naturalizando su tarea profesional y tomándose relajado el tema. En ese momento, la conductora del ciclo Florencia de la V le preguntó sobre cómo hacía para encarar una escena de sexo a lo que él respondió: “He estado desnudo completamente, eso depende de la confianza con todo el equipo de trabajo”, insistió.

Por su parte, Laport explicó que cuando hay escenas de ese tipo, se llega a un acuerdo entre los actores y el director, se pregunta hasta dónde y todo queda consensuado entre las partes para que no haya ni incomodidades ni malos entendidos. ”He tenido compañeras que han estado también desnudas y otras que se vendaron el cuerpo, tipo momia. Todo es respetable”, recordó el profesional.

En tanto, Karina Iavícoli, una de las panelistas del ciclo, le preguntó a Osvaldo si alguna vez había tenido una erección involuntaria durante alguna escena. “Uno reza para que eso no suceda”, reconoció generando la risa de todos los presentes en el estudio y luego admitió que sí le había pasado en alguna ocasión.