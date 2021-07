Sueros de personas vacunadas con Sputnik V neutralizaron nuevas variantes de coronavirus

Compartir

Los sueros de la sangre de personas vacunadas con Sputnik V tuvieron actividad neutralizadora del virus (VNA) contra las nuevas variantes del coronavirus, lo que significa que lograron protección in vitro, informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) en base a un estudio publicado hoy en la revista internacional Vaccines.

“La vacunación con Sputnik V ha producido títulos de neutralización protectores contra nuevas variantes, incluyendo Alpha B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada por primera vez en Sudáfrica), Gamma P.1 (identificada por primera vez en Brasil), Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 (identificadas por primera vez en India) y variantes endémicas de Moscú B.1.1.141 y B.1.1.317 con mutaciones en el dominio de unión al receptor (RBD)”, indicó el comunicado.

El trabajo, que fue publicado en la revista internacional Vaccines (https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/779/htm) se basó en la evaluación de la actividad neutralizadora de virus (VNA) del suero de 27 personas vacunadas con dos dosis de la Spunik V frente a virus vivo y también frente a pseudovirus con mutaciones de las distintas variantes.

El estudio arrojó que las propiedades de neutralización de los sueros de las personas vacunadas con Sputnik V no se redujo frente a las variantes B.1.1.7 (Reino Unido), B.1.617.3 (una de las de la India) y locales de Moscú de los linajes genéticos B.1.1.141 (T385I) y B.1.1.317 (S477N, A522S).

Para las variantes de preocupación B.1.351 (Sudáfrica) , P.1 (Brasil) y B.1.617.2 (otra de la India) si bien los sueros tuvieron actividad neutralizadora, ésta fue 3,1, 2,8 y 2,5 veces respectivamente más baja que contra el virus de referencia.

“En particular, esta disminución es menor que la informada en publicaciones para otras vacunas”, señaló el trabajo e indicó que “es necesario un estudio comparativo directo para una conclusión final” y que “la disminución del efecto de neutralización es motivo de preocupación y requiere más vigilancia y estudios epidemiológicos”.

En este contexto, el comunicado del RDIF indicó que el Centro Gamaleya -desarrollador de la Sputnik V- está estudiando activamente la respuesta de los sueros de personas vacunadas y la eficacia de su vacuna variantes emergentes del SARS-CoV-2.

Además, se encuentran en desarrollo estudios “junto con otros productores líderes de vacunas Covid-19” para probar esquemas combinados utilizando el primer componente de Sputnik V.

“Nuestros estudios han demostrado resultados sólidos de Sputnik V frente a nuevas variantes de SARS-CoV-2”, indicó Alexander Gintsburg, director del Gamaleya en el comunicado difundido ayer.

Además, añadió que fue recibida “más evidencia de la capacidad del coronavirus para transformarse y mutar en todo el mundo” y subrayó que, “hoy en día, Sputnik V es una de las vacunas más eficaces contra las variantes originales y nuevas del coronavirus gracias a su enfoque único de utilizar dos vectores adenovirales diferentes como mecanismo de administración”.

Por su parte, Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) recordó que “Sputnik V fue pionera en el enfoque del cóctel de vacunas con dos inyecciones”.

“Las pruebas realizadas por el Centro Gamaleya han demostrado la validez de este enfoque, ya que la actividad neutralizante del virus frente a nuevas cepas, que son más peligrosas e infecciosas, sigue siendo superior a la de muchas otras vacunas”, sostuvo.

Sputnik V se basa en una plataforma de vectores adenovirales humanos, que son virus modificados genéticamente de la gripe común que no pueden reproducirse en el cuerpo humano.

Cuando se usa la vacuna Sputnik V, el coronavirus en sí no ingresa al cuerpo ya que la vacuna solo contiene información genética sobre parte de su capa de proteína externa, la “spike” o espícula.

“Esto elimina por completo la posibilidad de infectarse como resultado de la vacunación y, al mismo tiempo, provoca la respuesta inmune estable del cuerpo”, explicaron sus desarrolladores.

La vacuna rusa se ha registrado en 67 países a nivel mundial con una población total de más de 3,5 mil millones de personas.

Los estudios demostraron que la vacuna logró reducir la probabilidad de enfermedad sintomática en un 91% y cercana al 100% en formas graves, hospitalización y mortalidad.

Los datos del mundo real obtenidos durante la vacunación de la población en varios países, incluidos México, Argentina, Serbia, Bahréin, Hungría, San Marino, Emiratos Árabes Unidos y otros, demuestran que Sputnik V es una de las vacunas “más seguras y eficaces contra coronavirus”.

