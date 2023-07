Sugieren a los consumidores adquirir las garrafas de10 kg en Refsa Gas o en sus diferentes puntos de venta

Frente a los nuevos aumentos autorizados para el gas envasado por la Secretaria de Energía de Nación que llegan a un 4,01%, el Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca sugirió a los consumidores de toda la provincia adquirir el tubo de 10 kg en los distintos puntos de venta que posee la Empresa Refsa Gas y que abarcan toda la geografía de nuestra Jurisdicción, donde se encuentra a $2.500 la garrafa de 10 kg y $11.000 la de 45 kg.

Añadió que “desde la empresa estatal se implementó una distribución permanente a través de centenares de pequeños y medianos comercios quienes ofrecen el tubo de gas al precio antes mencionado en los barrios de nuestra ciudad capital, extendiéndose estas acciones en todos los pueblos y localidades del interior provincial, llegándose con ellos hasta puntos como María Cristina, El Potrillo, El Chorro – Ex General Mosconi, donde las distribuidoras de las empresas privadas no trabajan al no encontrar las rentabilidades excesivas que buscan en las ciudades más densamente pobladas, comercializándose más de 50 mil garrafas mensualmente”.

También se suman las vendidas en el punto de venta fijo oficial de avenida Arturo Frondizi Nº 4.850 y las ofrecidas mediante el Programa “Soberanía Alimentaria Formoseña” que lleva adelante la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario, coordinadamente con todos los municipios de Formosa. Asimismo, en nuestra ciudad xapital, en las Distribuidoras Oficiales, Lezcano Gas ubicada en Santos Marighetti Nº 296, la garrafa de 10 kg se ofrece a $2.600, la de 15 kg a $3.690 y la de 45 kg a $11.500. En Amalia Gas, la de 10 kg a $2.500, la de 15 kg a $4.300 y la de 45 kg a $11.300.

En tanto la Distribuidora Amarilla Gas con asiento en la provincia del Chaco, posee sus revendedores independientes en varios lugares de nuestra provincia.

Relacionado