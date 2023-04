Suicidio: «Es muy importante generar un espacio de escucha»

Tras la reunión interministerial en la que responsables de distintas áreas de salud y de otras instituciones del Gobierno de Formosa ahondaron y generaron nuevas líneas de acción para la prevención del suicidio, la administradora del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), Lisie Karen Meier.

La funcionaria, doctora en Psicología e investigadora universitaria abordó la problemática desde el organismo que le toca administrar, es decir personas en consumo problemático de sustancias y el acompañamiento familiar.

En principio, dejó en claro que se trata de una problemática global, que existe a nivel país y de la cual Formosa no está al margen, por lo cual celebró que varios organismos del Estado trabajen en forma conjunta para delinear acciones y prevenir situaciones que deriven en suicidio.

“Es muy importante trabajar con la población joven, que vemos que está muy expuesta en la situación, y hacerlo desde la niñez, con la identificación de sus emociones, poder poner en la palabra que le sucede, de qué manera los podemos acompañar y en la adolescencia reforzar estas conductas. En la adolescencia hay muchos cambios que a veces repercuten de manera negativa, debemos estar preparados para acompañarlos”, consideró.

Dijo que la familia es la base de la estructura de una persona, por lo que son las que deben estar atentas a las conductas y señales de alerta de los niños y adolescentes. “Cuando hay una expresión con la falta de deseo de vivir, hay que prestar atención, no hay que dejarlo pasar. Hay que poder generar un espacio de escucha, porque muchas veces hay algo que necesita decirse y no encuentra el lugar”, expresó.

“La familia es el primer eslabón de poder captar la necesidad de ese chico y de ser necesario, buscar la ayuda”, enfatizó.

La reunión

Mesa

En la mesa estuvieron presentes representantes de esa cartera provincial, el IAPA, el SeTIC, la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, entre otros.

“Todas las áreas del Estado estamos involucradas y también la sociedad, hemos acordado que hay trabajos puntuales que hacer en distintas áreas, para poder abordar la situación y sobre todo prevenir estas situaciones, llegar a tiempo y evitarlas en lo posible”, enfatizó Meier.